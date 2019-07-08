Financial Markets Wall Street

FILE- This Nov. 20, 2018, file photo shows the facade of the New York Stock Exchange. The U.S. stock market opens at 9:30 a.m. EST on Monday, Nov. 26. (AP Photo/Mary Altaffer, File)

 Mary Altaffer

Do not the excessive profits of monopolistic and multi-national corporations function essentially as a form of taxation without representation?

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