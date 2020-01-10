MEN’S BASKETBALL

Oklahoma at Iowa State

7 p.m. Saturday

Hilton Coliseum, Ames, Iowa

ESPN2, KTBZ-1430

OKLAHOMA (11-3, 2-0)

Ht. Pt. Rb.

G Bieniemy 6-5 4.9 3.9

G Williams 6-5 6.4 2.2

G Reaves 6-5 16.1 5.6

F Manek 6-9 14.4 6.2

F Doolittle 6-7 17.3 9.0

IOWA STATE (7-7, 0-2)

Ht. Pt. Rb.

G Haliburton 6-5 16.7 7.7*

G Nixon 6-2 9.5 3.0

G Bolton 6-3 14.6 3.4

F Jacobson 6-9 8.2 6.1

F Young 6-8 8.9 3.5

*assists per game

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