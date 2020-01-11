...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 PM CST THIS
AFTERNOON...
* WHAT...A WINTRY MIX OF FREEZING RAIN, SLEET, AND SNOW IS
EXPECTED THROUGH THE REST OF THE MORNING AND INTO EARLY
AFTERNOON. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 2 INCHES AND ICE
ACCUMULATIONS OF ONE TENTH OF AN INCH OR LESS CAN BE EXPECTED.
* WHERE...BENTON, CARROLL, WASHINGTON AR AND MADISON COUNTIES.
* WHEN...UNTIL 3 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS CALL 1-800-245-1672 OR GO TO
IDRIVEARKANSAS.COM.
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