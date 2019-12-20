...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 10 AM
CST MONDAY...
* WHAT...AREAS OF DENSE FOG WILL DEVELOP BETWEEN 9 PM AND MIDNIGHT
TONIGHT. VISIBILITY WILL BE REDUCED TO A QUARTER MILE OR LESS.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
OKLAHOMA AND NORTHWEST AND WEST CENTRAL ARKANSAS.
* WHEN...FROM 9 PM THIS EVENING TO 10 AM CST MONDAY.
* IMPACTS...VISIBILITIES ARE EXPECTED TO BE REDUCED TO LESS THAN
ONE QUARTER MILE BY THE DENSE FOG, CREATING HAZARDOUS DRIVING
CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR LOW BEAM HEADLIGHTS, AND LEAVE
PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
&&