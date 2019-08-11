Weather Alert
...DANGEROUS HEAT AND HUMIDITY WILL CONTINUE THROUGH MONDAY... ...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING... ...EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT MONDAY... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED AN EXCESSIVE HEAT WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT MONDAY. THE HEAT ADVISORY IS NO LONGER IN EFFECT. * HEAT INDEX...MAXIMUM HEAT INDEX VALUES BETWEEN 110 TO 120 DEGREES ARE FORECAST THIS AFTERNOON AND THESE VALUES WILL BE POSSIBLE AGAIN ON MONDAY AFTERNOON. * TEMPERATURE...MID TO UPPER 90S SUNDAY, NEAR 100 MONDAY. * IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... NEVER LEAVE ANYONE, INCLUDING PETS, IN A CLOSED, PARKED VEHICLE. TEMPERATURES INSIDE CAN REACH OVER 150 DEGREES QUICKLY, RESULTING IN HEAT STROKE AND DEATH. TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 911. &&
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