...DANGEROUS HEAT AND HUMIDITY WILL CONTINUE THROUGH MONDAY...
...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS
EVENING...
...EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT
MONDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED AN EXCESSIVE
HEAT WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT MONDAY.
THE HEAT ADVISORY IS NO LONGER IN EFFECT.
* HEAT INDEX...MAXIMUM HEAT INDEX VALUES BETWEEN 110 TO 120
DEGREES ARE FORECAST THIS AFTERNOON AND THESE VALUES WILL BE
POSSIBLE AGAIN ON MONDAY AFTERNOON.
* TEMPERATURE...MID TO UPPER 90S SUNDAY, NEAR 100 MONDAY.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
NEVER LEAVE ANYONE, INCLUDING PETS, IN A CLOSED, PARKED VEHICLE.
TEMPERATURES INSIDE CAN REACH OVER 150 DEGREES QUICKLY, RESULTING
IN HEAT STROKE AND DEATH.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING
OUTDOOR WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION
RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR
CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED
TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL
911.
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