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Angus Pastor Bobby Morford dies unexpectedly

Brian Drawbaugh "Angus Church, I'm so sorry for your loss. God bless you all."

​Kirk McCracken 918-581-8315

kirk.mccracken@sandspringsleader.com

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