DISTRICT STANDINGS
6AI-1
School All Dist PF PA
Jenks (58) 5-3 4-1 314 168
Edmond Santa Fe (37) 6-2 4-1 257 146
Broken Arrow (31) 6-2 4-1 246 162
Norman (15) 6-2 3-2 325 188
Westmoore (-7) 6-2 3-2 296 224
Yukon (-22) 2-6 1-4 230 343
Edmond Memorial (-37) 1-7 1-4 129 243
Enid (-75) 0-8 0-5 68 345
6AI-2
School All Dist PF PA
Owasso (74) 8-0 5-0 349 108
Moore (44) 5-3 4-1 315 249
Union (28) 4-4 3-2 233 168
Putnam North (16) 6-2 3-2 289 123
Mustang (15) 5-3 3-2 251 175
Southmoore (-53) 1-7 1-4 117 392
Norman North (-57) 1-7 1-4 136 317
Edmond North (-67) 1-7 0-5 107 292
6AII-1
School All Dist PF PA
Stillwater (75) 8-0 5-0 457 73
Del City (71) 7-1 5-0 290 141
Midwest City (13) 3-5 3-2 145 203
Choctaw (6) 5-3 3-2 319 247
Ed. Deer Creek (-21) 4-4 2-3 172 194
Lawton (-24) 4-4 1-4 233 192
Putnam City (-56) 1-7 1-4 27 359
Putnam West (-64) 0-8 0-5 87 430
6AII-2
School All Dist PF PA
Bixby (75) 8-0 5-0 476 78
Muskogee (43) 7-1 4-1 295 90
B. T. Washington (29) 4-4 3-2 173 121
Ponca City (-11) 4-4 2-3 113 182
Sapulpa (-20) 5-3 2-3 226 250
Bartlesville (-25) 2-6 2-3 211 316
Shawnee (-38) 2-6 1-4 171 265
Sand Springs (-53) 2-6 1-4 137 317
5A-1
School All Dist PF PA
Noble (66) 7-1 5-0 343 200
El Reno (50) 7-1 4-1 323 152
Ardmore (44) 5-2 4-1 212 73
Lawton Mac (14) 4-4 3-2 250 184
Duncan (-11) 4-3 2-3 232 198
Altus (-43) 3-5 1-4 181 228
OKC Southeast (-45) 2-6 1-4 140 327
Western Heights (-75) 3-5 0-5 125 280
5A-2
School All Dist PF PA
OKC McGuinness (75) 7-1 5-0 361 109
MWC Carl Albert (56) 7-1 4-1 348 56
Piedmont (34) 6-2 4-1 250 104
Woodward (14) 4-4 3-2 193 250
Lawton Ike (0) 3-6 3-3 232 314
Guthrie (-14) 3-5 2-3 162 203
OKC NW Classen (-75) 2-6 0-5 79 293
Guymon (-90) 0-8 0-6 75 426
5A-3
School All Dist PF PA
Edison (58) 7-1 5-0 287 83
Bishop Kelley (43) 5-3 4-1 247 148
Coweta (25) 4-4 3-2 214 160
McAlester (18) 3-4 3-2 184 168
Durant (-16) 2-6 2-3 121 235
Ada (-21) 3-4 2-3 103 135
Glenpool (-32) 2-6 1-4 108 198
Hale (-75) 2-6 0-5 103 303
5A-4
School All Dist PF PA
Tahlequah (50) 8-0 5-0 305 115
Collinsville (52) 6-2 4-1 237 112
Claremore (30) 4-4 3-2 290 193
Skiatook (25) 5-3 3-2 260 145
Pryor (8) 5-3 3-2 256 242
East Central (-45) 2-6 1-4 171 279
Memorial (-46) 1-7 1-4 48 401
Rogers (-74) 0-8 0-5 39 294
4A-1
School All Dist PF PA
Cache (51) 5-3 4-1 216 144
Weatherford (46) 6-2 4-1 234 106
Clinton (32) 6-2 4-1 230 149
Newcastle (7) 4-4 3-2 197 197
Elgin (-15) 3-4 2-3 174 181
Chickasha (-15) 3-5 2-3 175 162
Anadarko (-31) 3-5 1-4 156 174
Elk City (-75) 0-8 0-5 122 366
4A-2
School All Dist PF PA
Bethany (69) 8-0 5-0 281 82
Tuttle (34) 7-1 4-1 279 109
Cushing (10) 3-5 3-2 281 253
Tecumseh (2) 5-3 3-2 249 196
Blanchard (15) 3-5 2-3 164 149
Madill (-15) 3-5 2-3 216 279
Harrah (-54) 1-7 1-4 67 274
McLoud (-61) 0-8 0-5 100 326
4A-3
School All Dist PF PA
Bristow (75) 7-1 5-0 294 108
Wagoner (45) 6-2 4-1 352 148
Cleveland (11) 5-3 3-2 184 159
Catoosa (-7) 3-5 3-2 130 189
Oologah-Talala (-3) 4-4 2-3 254 210
Grove (-18) 3-5 2-3 147 219
McLain (-53) 3-5 1-4 120 232
Miami (-50) 1-7 0-5 148 289
4A-4
School All Dist PF PA
Poteau (74) 7-1 5-0 294 65
Broken Bow (46) 6-2 4-1 267 87
Sallisaw (34) 5-3 4-1 218 227
Fort Gibson (18) 3-5 3-2 218 219
Central (8) 6-2 3-2 279 175
Hilldale (-37) 3-5 1-4 227 209
Muldrow (-68) 1-7 0-5 76 301
Stilwell (-75) 0-8 0-5 109 362
3A-1
School All Dist PF PA
OKC Heritage Hall (67) 7-0 5-0 288 52
Perkins-Tryon (53) 7-1 4-1 295 100
OKC Marshall (42) 7-1 4-1 359 84
Kingfisher (15) 4-4 3-2 246 181
Mannford (-12) 2-6 2-3 129 220
Bridge Creek (-45) 2-6 1-4 128 316
Blackwell (-45) 2-6 1-4 181 310
OKC St. Mary (-75) 1-7 0-5 98 310
3A-2
School All Dist PF PA
Plainview (62) 6-1 5-0 291 111
Marlow (43) 6-2 4-1 157 83
Sulphur (29) 6-2 3-2 300 134
Purcell (10) 4-4 3-2 179 227
Lone Grove (-14) 5-3 2-3 233 172
Bethel (-21) 5-3 2-3 261 267
Pauls Valley (-34) 2-6 1-4 131 248
OKC Douglass (-75) 0-8 0-5 96 317
3A-3
School All Dist PF PA
Lincoln Christian (75) 8-0 5-0 399 96
Checotah (48) 7-1 5-0 310 162
Stigler (28) 6-2 3-2 324 144
Idabel (15) 5-3 3-2 202 177
Okmulgee (-28) 3-4 2-3 130 223
Seminole (-31) 3-5 1-4 206 223
Roland (-32) 2-6 1-4 104 210
Webster (-75) 0-8 0-5 50 445
3A-4
School All Dist PF PA
Berryhill (75) 8-0 5-0 362 129
Verdigris (53) 6-2 4-1 368 162
Cascia Hall (37) 5-3 4-1 211 143
Inola (8) 5-3 3-2 295 275
Vinita (-17) 3-5 2-3 177 241
Locust Grove (-38) 2-6 1-4 191 315
Jay (-43) 3-5 1-4 176 249
Cl. Sequoyah (-75) 0-8 0-5 68 336
2A-1
School All Dist PF PA
Chisholm (60) 6-2 4-0 269 110
Luther (46) 8-0 4-0 307 111
Okla. Chr. School (30) 4-4 3-1 203 198
Perry (29) 6-2 3-2 345 130
Alva (-48) 2-7 1-4 210 410
Hennessey (-57) 0-8 0-4 102 424
Newkirk (-60) 0-8 0-4 24 342
2A-2
School All Dist PF PA
Jones (73) 7-1 5-0 369 120
Meeker (44) 5-3 4-1 292 169
Prague (24) 3-5 3-2 228 222
Okemah (15) 4-4 3-2 274 194
Chandler (9) 4-4 3-2 213 159
Henryetta (-29) 3-5 2-3 220 335
Kellyville (-61) 1-7 0-5 148 362
Holdenville (-75) 0-8 0-5 72 396
2A-3
School All Dist PF PA
Beggs (75) 7-1 5-0 470 168
Sperry (75) 8-0 5-0 425 74
Dewey (44) 6-2 4-1 276 230
Haskell (1) 4-4 3-2 246 255
Kiefer (-15) 2-6 2-3 205 302
Victory Christian (-44) 2-6 1-4 178 333
Morris (-61) 3-5 0-5 220 313
Caney Valley (-75) 0-8 0-5 51 433
2A-4
School All Dist PF PA
Metro Christian (75) 8-0 5-0 363 82
Adair (45) 7-1 4-1 412 108
Nowata (40) 4-4 4-1 168 217
Wyandotte (-13) 3-5 2-3 156 263
Kansas (-13) 4-4 2-3 128 145
Salina (-31) 2-6 2-3 52 235
Chouteau (-39) 1-7 1-4 113 300
Chelsea (-64) 1-7 0-5 110 220
2A-5
School All Dist PF PA
Vian (75) 7-1 5-0 290 98
Holland Hall (45) 7-2 4-1 318 110
Spiro (45) 7-1 4-1 311 82
Tah. Sequoyah (3) 5-3 3-2 226 191
Keys (-3) 4-4 2-3 190 168
Pocola (-45) 1-7 1-4 120 379
Panama (-52) 4-5 1-4 181 265
Westville (-68) 0-8 0-5 65 327
2A-6
School All Dist PF PA
Eufaula (70) 7-1 5-0 300 100
Hugo (50) 5-3 4-1 282 155
Atoka (34) 6-2 4-1 270 171
Hartshorne (15) 4-4 3-2 198 211
Wilburton (-15) 5-3 2-3 194 159
Heavener (-38) 1-7 1-4 118 279
Valliant (-52) 2-6 1-4 127 222
Antlers (-64) 3-5 0-5 142 198
2A-7
School All Dist PF PA
Washington, Okla (75) 8-0 5-0 323 62
OKC Millwood (45) 6-2 4-1 215 127
Lexington (27) 5-3 4-1 190 160
Community Chr. (1) 4-4 3-2 206 228
Stratford (-13) 3-4 2-3 143 175
Star Spencer (-24) 4-4 1-4 192 170
Little Axe (-36) 2-6 1-4 190 275
Crooked Oak (-75) 0-8 0-5 86 358
2A-8
School All Dist PF PA
Lindsay (66) 7-1 5-0 286 107
Kingston (62) 7-1 5-0 333 88
Davis (37) 3-4 3-2 164 137
Comanche (15) 5-3 3-2 159 112
Dickson (15) 3-5 3-2 209 238
Marietta (-48) 1-7 1-4 19 272
Tishomingo (-72) 0-7 0-5 62 278
Coalgate (-75) 0-8 0-5 41 289
A-1
School All Dist PF PA
Thomas-Fay-Custer (33) 6-2 3-1 213 116
Texhoma (14) 6-2 2-1 245 117
Oklahoma Bible (8) 5-3 2-1 273 167
Beaver (6) 1-7 1-1 114 388
Mooreland (5) 7-2 2-2 230 99
Okeene (-6) 2-6 1-1 230 384
Fairview (-19) 2-6 1-2 96 226
Hooker (-41) 4-4 0-3 243 206
A-2
School All Dist PF PA
Hobart (46) 6-1 4-0 270 148
Mangum (44) 7-1 3-1 326 135
Frederick (30) 6-2 3-1 252 116
Hollis (0) 6-1 0-0 232 144
Sayre (-13) 2-5 2-2 50 150
Hinton (-12) 4-5 2-3 128 234
Cordell (-43) 1-8 1-4 72 247
Merritt (-52) 0-7 0-4 71 280
A-3
School All Dist PF PA
Minco (68) 9-0 5-0 304 139
Cashion (56) 7-0 4-0 330 56
Crossings Christian (27) 6-3 4-1 247 173
Christian Heritage (-15) 4-3 1-3 207 145
Watonga (-16) 4-4 1-3 188 196
Crescent (-45) 3-5 1-4 184 224
Wellston (-15) 3-5 0-1 440 474
Okla. Chr. Acad. (-60) 1-6 0-4 154 388
A-4
School All Dist PF PA
Ringling (45) 6-1 3-0 270 35
Dibble (21) 7-2 3-1 295 122
Boone-Apache (4) 4-4 2-1 228 213
Elmore City-Pernell (9) 5-3 2-2 206 161
Velma-Alma (0) 7-0 0-0 352 116
Rush Springs (-33) 4-4 1-3 120 163
Healdton (-46) 2-5 0-4 57 135
A-5
School All Dist PF PA
Pawhuska (83) 9-0 6-0 461 77
Pawnee (63) 8-0 5-0 295 82
Morrison (25) 6-2 4-2 163 93
Barnsdall (12) 6-3 3-3 312 163
Hominy (-3) 5-3 2-3 272 177
Tonkawa (-33) 5-4 2-4 236 205
Woodland (-72) 1-7 0-5 116 315
Drumright (-75) 0-7 0-5 14 339
A-6
School All Dist PF PA
Rejoice Christian (75) 8-0 5-0 421 49
Commerce (36) 6-3 5-1 179 206
Colcord (29) 7-2 4-2 272 189
Oklahoma Union (22) 5-4 3-3 270 185
Quapaw (-14) 4-4 2-3 223 246
Fairland (-43) 2-5 1-4 141 206
Afton (-45) 3-5 1-4 161 207
Ketchum (-60) 1-8 1-5 88 388
A-7
School All Dist PF PA
Stroud (57) 8-0 5-0 320 139
Wayne (39) 4-3 4-1 196 180
Wewoka (31) 5-3 3-2 336 253
Konawa (23) 3-5 3-2 254 230
Wynnewood (-15) 2-6 2-3 209 298
Mounds (-15) 5-3 2-3 316 228
Allen (-45) 3-5 1-4 187 308
Liberty (-75) 1-7 0-5 76 350
A-8
School All Dist PF PA
Sallisaw Central (58) 6-2 4-0 332 219
Gore (55) 7-1 4-0 234 100
Savanna (13) 4-3 3-1 110 160
Hulbert (5) 4-4 2-2 192 197
Quinton (0) 3-5 0-0 198 252
Warner (-21) 2-6 1-3 97 161
Porter (-35) 2-7 1-4 148 253
Talihina (-75) 0-7 0-5 102 309
B-1
School All Dist PF PA
Shattuck (30) 7-0 2-0 370 88
Laverne (15) 6-2 2-1 412 224
Seiling (0) 6-2 1-1 298 134
Turpin (-15) 2-6 1-2 188 295
Canton (-30) 4-4 0-2 206 251
B-2
School All Dist PF PA
Cherokee (45) 7-1 3-0 368 156
Ringwood (30) 6-2 2-0 268 180
Garber (-15) 4-4 1-2 270 272
Kremlin-Hillsdale (-30) 1-7 0-2 30 374
Waukomis (-30) 0-8 0-2 92 404
B-3
School All Dist PF PA
Alex (45) 6-2 3-0 403 128
Burns Flat-Dill City (45) 7-1 3-0 386 124
Cyril (-1) 5-3 2-1 282 232
Snyder (-15) 5-3 1-2 186 208
Carnegie (-32) 1-7 0-3 108 327
Geary (-42) 1-7 0-3 184 328
B-4
School All Dist PF PA
Waurika (45) 6-1 3-0 374 68
Wilson (15) 6-1 2-1 288 124
Empire (15) 4-4 2-1 226 206
Ryan (-15) 3-4 1-2 156 274
Marlow Central (-15) 3-5 1-2 219 297
Bray-Doyle (-45) 2-6 0-3 134 304
B-5
School All Dist PF PA
Canadian (45) 8-0 3-0 368 64
Weleetka (15) 5-3 2-1 336 268
Wetumka (14) 4-4 2-1 220 230
Caddo (-14) 2-6 1-2 126 298
Strother (-15) 2-6 1-2 176 329
Maud (-45) 3-5 0-3 171 174
B-6
School All Dist PF PA
Keota (45) 7-1 3-0 314 114
Dewar (45) 8-0 3-0 435 78
Gans (-15) 3-5 1-2 262 313
Arkoma (-15) 4-5 1-2 152 305
Porum (-15) 3-5 1-2 148 256
Cave Springs (-45) 1-7 0-3 102 374
B-7
School All Dist PF PA
Davenport (45) 6-2 3-0 350 114
Prue (15) 6-2 2-1 344 213
Depew (15) 3-5 2-1 258 331
Yale (10) 2-6 2-1 132 262
Wesleyan Chr.(-40) 3-5 0-3 313 402
Olive (-45) 0-7 0-3 26 331
B-8
School All Dist PF PA
Regent Prep (45) 8-0 3-0 440 26
Summit Christian (45) 6-2 3-0 296 120
Watts (15) 7-1 2-1 396 153
Oaks (-15) 1-7 1-2 82 339
Foyil (-45) 1-6 0-3 126 305
S.Coffeyville/Copan (-45) 2-5 0-3 55 288
C-1
School All Dist PF PA
Pond Creek-Hunter (49) 8-0 4-0 360 34
Timberlake (9) 6-2 3-1 274 192
Waynoka (3) 5-3 3-2 282 210
Sharon-Mutual (-2) 3-5 2-2 264 284
Tyrone (-8) 5-3 1-3 376 190
Boise City (-30) 5-3 1-3 274 214
Buffalo (-21) 4-4 1-4 222 184
C-2
School All Dist PF PA
Tipton (75) 5-3 5-0 224 156
Fox (41) 4-3 4-1 132 186
Mtn. View-Gotebo (27) 6-2 3-1 352 236
Maysville (3) 5-4 2-2 372 216
Temple (0) 0-1 0-0 18 44
Grandfield (-42) 1-7 1-4 152 432
Corn Bible (-44) 0-6 0-3 106 324
Thackerville (-60) 0-7 0-4 94 316
C-3
School All Dist PF PA
Coyle (45) 6-2 3-0 355 200
Covington-Douglas (30) 4-5 3-1 368 254
Bluejacket (15) 4-3 2-1 301 231
Medford (0) 2-5 2-2 200 279
Welch (-45) 0-8 0-3 32 414
Deer Creek-Lamont (-45) 0-8 0-3 132 486
C-4
School All Dist PF PA
Sasakwa (49) 7-1 4-0 416 136
Graham-Dustin (43) 6-1 3-1 432 148
Midway (28) 7-1 3-1 376 100
Webbers Falls (10) 3-6 3-2 170 300
Paoli (-25) 1-7 1-3 78 354
Bowlegs (-30) 3-5 1-3 232 286
Wilson-Henryetta (-75) 1-9 0-5 114 526