DISTRICT STANDINGS

6AI-1

School All Dist PF PA

Jenks (58) 5-3 4-1 314 168

Edmond Santa Fe (37) 6-2 4-1 257 146

Broken Arrow (31) 6-2 4-1 246 162

Norman (15) 6-2 3-2 325 188

Westmoore (-7) 6-2 3-2 296 224

Yukon (-22) 2-6 1-4 230 343

Edmond Memorial (-37) 1-7 1-4 129 243

Enid (-75) 0-8 0-5 68 345

6AI-2

School All Dist PF PA

Owasso (74) 8-0 5-0 349 108

Moore (44) 5-3 4-1 315 249

Union (28) 4-4 3-2 233 168

Putnam North (16) 6-2 3-2 289 123

Mustang (15) 5-3 3-2 251 175

Southmoore (-53) 1-7 1-4 117 392

Norman North (-57) 1-7 1-4 136 317

Edmond North (-67) 1-7 0-5 107 292

6AII-1

School All Dist PF PA

Stillwater (75) 8-0 5-0 457 73

Del City (71) 7-1 5-0 290 141

Midwest City (13) 3-5 3-2 145 203

Choctaw (6) 5-3 3-2 319 247

Ed. Deer Creek (-21) 4-4 2-3 172 194

Lawton (-24) 4-4 1-4 233 192

Putnam City (-56) 1-7 1-4 27 359

Putnam West (-64) 0-8 0-5 87 430

6AII-2

School All Dist PF PA

Bixby (75) 8-0 5-0 476 78

Muskogee (43) 7-1 4-1 295 90

B. T. Washington (29) 4-4 3-2 173 121

Ponca City (-11) 4-4 2-3 113 182

Sapulpa (-20) 5-3 2-3 226 250

Bartlesville (-25) 2-6 2-3 211 316

Shawnee (-38) 2-6 1-4 171 265

Sand Springs (-53) 2-6 1-4 137 317

5A-1

School All Dist PF PA

Noble (66) 7-1 5-0 343 200

El Reno (50) 7-1 4-1 323 152

Ardmore (44) 5-2 4-1 212 73

Lawton Mac (14) 4-4 3-2 250 184

Duncan (-11) 4-3 2-3 232 198

Altus (-43) 3-5 1-4 181 228

OKC Southeast (-45) 2-6 1-4 140 327

Western Heights (-75) 3-5 0-5 125 280

5A-2

School All Dist PF PA

OKC McGuinness (75) 7-1 5-0 361 109

MWC Carl Albert (56) 7-1 4-1 348 56

Piedmont (34) 6-2 4-1 250 104

Woodward (14) 4-4 3-2 193 250

Lawton Ike (0) 3-6 3-3 232 314

Guthrie (-14) 3-5 2-3 162 203

OKC NW Classen (-75) 2-6 0-5 79 293

Guymon (-90) 0-8 0-6 75 426

5A-3

School All Dist PF PA

Edison (58) 7-1 5-0 287 83

Bishop Kelley (43) 5-3 4-1 247 148

Coweta (25) 4-4 3-2 214 160

McAlester (18) 3-4 3-2 184 168

Durant (-16) 2-6 2-3 121 235

Ada (-21) 3-4 2-3 103 135

Glenpool (-32) 2-6 1-4 108 198

Hale (-75) 2-6 0-5 103 303

5A-4

School All Dist PF PA

Tahlequah (50) 8-0 5-0 305 115

Collinsville (52) 6-2 4-1 237 112

Claremore (30) 4-4 3-2 290 193

Skiatook (25) 5-3 3-2 260 145

Pryor (8) 5-3 3-2 256 242

East Central (-45) 2-6 1-4 171 279

Memorial (-46) 1-7 1-4 48 401

Rogers (-74) 0-8 0-5 39 294

4A-1

School All Dist PF PA

Cache (51) 5-3 4-1 216 144

Weatherford (46) 6-2 4-1 234 106

Clinton (32) 6-2 4-1 230 149

Newcastle (7) 4-4 3-2 197 197

Elgin (-15) 3-4 2-3 174 181

Chickasha (-15) 3-5 2-3 175 162

Anadarko (-31) 3-5 1-4 156 174

Elk City (-75) 0-8 0-5 122 366

4A-2

School All Dist PF PA

Bethany (69) 8-0 5-0 281 82

Tuttle (34) 7-1 4-1 279 109

Cushing (10) 3-5 3-2 281 253

Tecumseh (2) 5-3 3-2 249 196

Blanchard (15) 3-5 2-3 164 149

Madill (-15) 3-5 2-3 216 279

Harrah (-54) 1-7 1-4 67 274

McLoud (-61) 0-8 0-5 100 326

4A-3

School All Dist PF PA

Bristow (75) 7-1 5-0 294 108

Wagoner (45) 6-2 4-1 352 148

Cleveland (11) 5-3 3-2 184 159

Catoosa (-7) 3-5 3-2 130 189

Oologah-Talala (-3) 4-4 2-3 254 210

Grove (-18) 3-5 2-3 147 219

McLain (-53) 3-5 1-4 120 232

Miami (-50) 1-7 0-5 148 289

4A-4

School All Dist PF PA

Poteau (74) 7-1 5-0 294 65

Broken Bow (46) 6-2 4-1 267 87

Sallisaw (34) 5-3 4-1 218 227

Fort Gibson (18) 3-5 3-2 218 219

Central (8) 6-2 3-2 279 175

Hilldale (-37) 3-5 1-4 227 209

Muldrow (-68) 1-7 0-5 76 301

Stilwell (-75) 0-8 0-5 109 362

3A-1

School All Dist PF PA

OKC Heritage Hall (67) 7-0 5-0 288 52

Perkins-Tryon (53) 7-1 4-1 295 100

OKC Marshall (42) 7-1 4-1 359 84

Kingfisher (15) 4-4 3-2 246 181

Mannford (-12) 2-6 2-3 129 220

Bridge Creek (-45) 2-6 1-4 128 316

Blackwell (-45) 2-6 1-4 181 310

OKC St. Mary (-75) 1-7 0-5 98 310

3A-2

School All Dist PF PA

Plainview (62) 6-1 5-0 291 111

Marlow (43) 6-2 4-1 157 83

Sulphur (29) 6-2 3-2 300 134

Purcell (10) 4-4 3-2 179 227

Lone Grove (-14) 5-3 2-3 233 172

Bethel (-21) 5-3 2-3 261 267

Pauls Valley (-34) 2-6 1-4 131 248

OKC Douglass (-75) 0-8 0-5 96 317

3A-3

School All Dist PF PA

Lincoln Christian (75) 8-0 5-0 399 96

Checotah (48) 7-1 5-0 310 162

Stigler (28) 6-2 3-2 324 144

Idabel (15) 5-3 3-2 202 177

Okmulgee (-28) 3-4 2-3 130 223

Seminole (-31) 3-5 1-4 206 223

Roland (-32) 2-6 1-4 104 210

Webster (-75) 0-8 0-5 50 445

3A-4

School All Dist PF PA

Berryhill (75) 8-0 5-0 362 129

Verdigris (53) 6-2 4-1 368 162

Cascia Hall (37) 5-3 4-1 211 143

Inola (8) 5-3 3-2 295 275

Vinita (-17) 3-5 2-3 177 241

Locust Grove (-38) 2-6 1-4 191 315

Jay (-43) 3-5 1-4 176 249

Cl. Sequoyah (-75) 0-8 0-5 68 336

2A-1

School All Dist PF PA

Chisholm (60) 6-2 4-0 269 110

Luther (46) 8-0 4-0 307 111

Okla. Chr. School (30) 4-4 3-1 203 198

Perry (29) 6-2 3-2 345 130

Alva (-48) 2-7 1-4 210 410

Hennessey (-57) 0-8 0-4 102 424

Newkirk (-60) 0-8 0-4 24 342

2A-2

School All Dist PF PA

Jones (73) 7-1 5-0 369 120

Meeker (44) 5-3 4-1 292 169

Prague (24) 3-5 3-2 228 222

Okemah (15) 4-4 3-2 274 194

Chandler (9) 4-4 3-2 213 159

Henryetta (-29) 3-5 2-3 220 335

Kellyville (-61) 1-7 0-5 148 362

Holdenville (-75) 0-8 0-5 72 396

2A-3

School All Dist PF PA

Beggs (75) 7-1 5-0 470 168

Sperry (75) 8-0 5-0 425 74

Dewey (44) 6-2 4-1 276 230

Haskell (1) 4-4 3-2 246 255

Kiefer (-15) 2-6 2-3 205 302

Victory Christian (-44) 2-6 1-4 178 333

Morris (-61) 3-5 0-5 220 313

Caney Valley (-75) 0-8 0-5 51 433

2A-4

School All Dist PF PA

Metro Christian (75) 8-0 5-0 363 82

Adair (45) 7-1 4-1 412 108

Nowata (40) 4-4 4-1 168 217

Wyandotte (-13) 3-5 2-3 156 263

Kansas (-13) 4-4 2-3 128 145

Salina (-31) 2-6 2-3 52 235

Chouteau (-39) 1-7 1-4 113 300

Chelsea (-64) 1-7 0-5 110 220

2A-5

School All Dist PF PA

Vian (75) 7-1 5-0 290 98

Holland Hall (45) 7-2 4-1 318 110

Spiro (45) 7-1 4-1 311 82

Tah. Sequoyah (3) 5-3 3-2 226 191

Keys (-3) 4-4 2-3 190 168

Pocola (-45) 1-7 1-4 120 379

Panama (-52) 4-5 1-4 181 265

Westville (-68) 0-8 0-5 65 327

2A-6

School All Dist PF PA

Eufaula (70) 7-1 5-0 300 100

Hugo (50) 5-3 4-1 282 155

Atoka (34) 6-2 4-1 270 171

Hartshorne (15) 4-4 3-2 198 211

Wilburton (-15) 5-3 2-3 194 159

Heavener (-38) 1-7 1-4 118 279

Valliant (-52) 2-6 1-4 127 222

Antlers (-64) 3-5 0-5 142 198

2A-7

School All Dist PF PA

Washington, Okla (75) 8-0 5-0 323 62

OKC Millwood (45) 6-2 4-1 215 127

Lexington (27) 5-3 4-1 190 160

Community Chr. (1) 4-4 3-2 206 228

Stratford (-13) 3-4 2-3 143 175

Star Spencer (-24) 4-4 1-4 192 170

Little Axe (-36) 2-6 1-4 190 275

Crooked Oak (-75) 0-8 0-5 86 358

2A-8

School All Dist PF PA

Lindsay (66) 7-1 5-0 286 107

Kingston (62) 7-1 5-0 333 88

Davis (37) 3-4 3-2 164 137

Comanche (15) 5-3 3-2 159 112

Dickson (15) 3-5 3-2 209 238

Marietta (-48) 1-7 1-4 19 272

Tishomingo (-72) 0-7 0-5 62 278

Coalgate (-75) 0-8 0-5 41 289

A-1

School All Dist PF PA

Thomas-Fay-Custer (33) 6-2 3-1 213 116

Texhoma (14) 6-2 2-1 245 117

Oklahoma Bible (8) 5-3 2-1 273 167

Beaver (6) 1-7 1-1 114 388

Mooreland (5) 7-2 2-2 230 99

Okeene (-6) 2-6 1-1 230 384

Fairview (-19) 2-6 1-2 96 226

Hooker (-41) 4-4 0-3 243 206

A-2

School All Dist PF PA

Hobart (46) 6-1 4-0 270 148

Mangum (44) 7-1 3-1 326 135

Frederick (30) 6-2 3-1 252 116

Hollis (0) 6-1 0-0 232 144

Sayre (-13) 2-5 2-2 50 150

Hinton (-12) 4-5 2-3 128 234

Cordell (-43) 1-8 1-4 72 247

Merritt (-52) 0-7 0-4 71 280

A-3

School All Dist PF PA

Minco (68) 9-0 5-0 304 139

Cashion (56) 7-0 4-0 330 56

Crossings Christian (27) 6-3 4-1 247 173

Christian Heritage (-15) 4-3 1-3 207 145

Watonga (-16) 4-4 1-3 188 196

Crescent (-45) 3-5 1-4 184 224

Wellston (-15) 3-5 0-1 440 474

Okla. Chr. Acad. (-60) 1-6 0-4 154 388

A-4

School All Dist PF PA

Ringling (45) 6-1 3-0 270 35

Dibble (21) 7-2 3-1 295 122

Boone-Apache (4) 4-4 2-1 228 213

Elmore City-Pernell (9) 5-3 2-2 206 161

Velma-Alma (0) 7-0 0-0 352 116

Rush Springs (-33) 4-4 1-3 120 163

Healdton (-46) 2-5 0-4 57 135

A-5

School All Dist PF PA

Pawhuska (83) 9-0 6-0 461 77

Pawnee (63) 8-0 5-0 295 82

Morrison (25) 6-2 4-2 163 93

Barnsdall (12) 6-3 3-3 312 163

Hominy (-3) 5-3 2-3 272 177

Tonkawa (-33) 5-4 2-4 236 205

Woodland (-72) 1-7 0-5 116 315

Drumright (-75) 0-7 0-5 14 339

A-6

School All Dist PF PA

Rejoice Christian (75) 8-0 5-0 421 49

Commerce (36) 6-3 5-1 179 206

Colcord (29) 7-2 4-2 272 189

Oklahoma Union (22) 5-4 3-3 270 185

Quapaw (-14) 4-4 2-3 223 246

Fairland (-43) 2-5 1-4 141 206

Afton (-45) 3-5 1-4 161 207

Ketchum (-60) 1-8 1-5 88 388

A-7

School All Dist PF PA

Stroud (57) 8-0 5-0 320 139

Wayne (39) 4-3 4-1 196 180

Wewoka (31) 5-3 3-2 336 253

Konawa (23) 3-5 3-2 254 230

Wynnewood (-15) 2-6 2-3 209 298

Mounds (-15) 5-3 2-3 316 228

Allen (-45) 3-5 1-4 187 308

Liberty (-75) 1-7 0-5 76 350

A-8

School All Dist PF PA

Sallisaw Central (58) 6-2 4-0 332 219

Gore (55) 7-1 4-0 234 100

Savanna (13) 4-3 3-1 110 160

Hulbert (5) 4-4 2-2 192 197

Quinton (0) 3-5 0-0 198 252

Warner (-21) 2-6 1-3 97 161

Porter (-35) 2-7 1-4 148 253

Talihina (-75) 0-7 0-5 102 309

B-1

School All Dist PF PA

Shattuck (30) 7-0 2-0 370 88

Laverne (15) 6-2 2-1 412 224

Seiling (0) 6-2 1-1 298 134

Turpin (-15) 2-6 1-2 188 295

Canton (-30) 4-4 0-2 206 251

B-2

School All Dist PF PA

Cherokee (45) 7-1 3-0 368 156

Ringwood (30) 6-2 2-0 268 180

Garber (-15) 4-4 1-2 270 272

Kremlin-Hillsdale (-30) 1-7 0-2 30 374

Waukomis (-30) 0-8 0-2 92 404

B-3

School All Dist PF PA

Alex (45) 6-2 3-0 403 128

Burns Flat-Dill City (45) 7-1 3-0 386 124

Cyril (-1) 5-3 2-1 282 232

Snyder (-15) 5-3 1-2 186 208

Carnegie (-32) 1-7 0-3 108 327

Geary (-42) 1-7 0-3 184 328

B-4

School All Dist PF PA

Waurika (45) 6-1 3-0 374 68

Wilson (15) 6-1 2-1 288 124

Empire (15) 4-4 2-1 226 206

Ryan (-15) 3-4 1-2 156 274

Marlow Central (-15) 3-5 1-2 219 297

Bray-Doyle (-45) 2-6 0-3 134 304

B-5

School All Dist PF PA

Canadian (45) 8-0 3-0 368 64

Weleetka (15) 5-3 2-1 336 268

Wetumka (14) 4-4 2-1 220 230

Caddo (-14) 2-6 1-2 126 298

Strother (-15) 2-6 1-2 176 329

Maud (-45) 3-5 0-3 171 174

B-6

School All Dist PF PA

Keota (45) 7-1 3-0 314 114

Dewar (45) 8-0 3-0 435 78

Gans (-15) 3-5 1-2 262 313

Arkoma (-15) 4-5 1-2 152 305

Porum (-15) 3-5 1-2 148 256

Cave Springs (-45) 1-7 0-3 102 374

B-7

School All Dist PF PA

Davenport (45) 6-2 3-0 350 114

Prue (15) 6-2 2-1 344 213

Depew (15) 3-5 2-1 258 331

Yale (10) 2-6 2-1 132 262

Wesleyan Chr.(-40) 3-5 0-3 313 402

Olive (-45) 0-7 0-3 26 331

B-8

School All Dist PF PA

Regent Prep (45) 8-0 3-0 440 26

Summit Christian (45) 6-2 3-0 296 120

Watts (15) 7-1 2-1 396 153

Oaks (-15) 1-7 1-2 82 339

Foyil (-45) 1-6 0-3 126 305

S.Coffeyville/Copan (-45) 2-5 0-3 55 288

C-1

School All Dist PF PA

Pond Creek-Hunter (49) 8-0 4-0 360 34

Timberlake (9) 6-2 3-1 274 192

Waynoka (3) 5-3 3-2 282 210

Sharon-Mutual (-2) 3-5 2-2 264 284

Tyrone (-8) 5-3 1-3 376 190

Boise City (-30) 5-3 1-3 274 214

Buffalo (-21) 4-4 1-4 222 184

C-2

School All Dist PF PA

Tipton (75) 5-3 5-0 224 156

Fox (41) 4-3 4-1 132 186

Mtn. View-Gotebo (27) 6-2 3-1 352 236

Maysville (3) 5-4 2-2 372 216

Temple (0) 0-1 0-0 18 44

Grandfield (-42) 1-7 1-4 152 432

Corn Bible (-44) 0-6 0-3 106 324

Thackerville (-60) 0-7 0-4 94 316

C-3

School All Dist PF PA

Coyle (45) 6-2 3-0 355 200

Covington-Douglas (30) 4-5 3-1 368 254

Bluejacket (15) 4-3 2-1 301 231

Medford (0) 2-5 2-2 200 279

Welch (-45) 0-8 0-3 32 414

Deer Creek-Lamont (-45) 0-8 0-3 132 486

C-4

School All Dist PF PA

Sasakwa (49) 7-1 4-0 416 136

Graham-Dustin (43) 6-1 3-1 432 148

Midway (28) 7-1 3-1 376 100

Webbers Falls (10) 3-6 3-2 170 300

Paoli (-25) 1-7 1-3 78 354

Bowlegs (-30) 3-5 1-3 232 286

Wilson-Henryetta (-75) 1-9 0-5 114 526

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