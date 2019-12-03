GIRLS BASKETBALL SUMMARies and scores
Canadian 62, Oaks 53
Canadian 17 22 15 8 — 62
Oaks 4 15 13 21 — 53
Canadian: Neill 21, Yandell 11, Woodruff 10, S. Gray 9, Hudgens 6, T. Nichols 5
Oaks: P. Rachelle 12, C. Alyssa 8, Shayla R. 6, Laney M. 6, Brixey W. 6, Astopp 5, Alyssa H. 5, Neveah O. 2, Kenzie Q. 1
Garber 44, Drummond 35
Garber 16 10 12 6 — 44
Drummond 7 12 10 6 — 35
Garber: Plunkett 14, Light 13, T. Johnson 11, Gay 4, Howry 2
Drummond: Morrison 9, Spring 8, Butruzzula 6, K. Mack 5, Wilson 5, Appleton 2
Grove 60, Coweta 56, OT
Coweta 14 13 15 5 9 — 56
Grove 14 12 11 10 13 — 60
Coweta: Alexxia Mercer 16, Linda Brice 12, Madison Wheat 10, Allyson Mercer 8, Hannah Meadows 5, Moriah Reed 3, Katelyn Brians 2
Grove: Kolby Boyett 20, Rory Geer 16, Elizabeth Cash 10, Megan Gibbs 6, Mikalle Pair 6, Anna Bacon 2
Jenks 74, Webster 14
Webster 3 0 6 5 — 14
Jenks 24 14 19 17 — 74
Webster: Elbert 4, Pritchard 3, Pryor 3, Goodwin 2, Guglielmo 2, Godwin 0
Jenks: Leanne Morris 23, Sydney Ellis 11, Berry 10, Robinson 7, Kiara Brown 6, Robertson 5, Aeschleman 4, Avery Franklin 2, Cassandra Bebee 2, Forgione 2, Darr 2
Lincoln Christian 38, Cascia Hall 37
Lincoln Christian 7 9 13 9 — 38
Cascia Hall 14 1 10 12 — 37
Lincoln Christian: Bruegguman 11, Clayton 7, Murphy 6, Gleason 6, A. Smith 4, Roberts 2, Hubbard 2
Cascia Hall: Kate Dreyer 22, Kaylin Gilliam 5, Maryn Rodgers 5, Clara Stephens 5
Memorial 42, McLain 32
McLain 7 9 7 9 — 32
Memorial 6 17 15 4 — 42
McLain: Phillips 7, Taylor 7, Galloway 6, Cherry 5, Walker 4, Swift 2, Bunch 1
Memorial: Chiovari Palmore 15, Nakya Blakley 12, Tori Smith 6, Ma’Kayla Blakley 3, Kaayliah Ruble 2, Amari Echols 2, Paris Dean 2
Okmulgee 57, Wewoka 27
Okmulgee 12 16 11 18 — 57
Wewoka 7 7 11 2 — 27
Okmulgee: McKenzie James 20, Destiny Jordan 13, Angel Collins 10, Victoria James 6, Morgan James 6, Skylar Williams 2
Wewoka: Mariah Louie 8, Andriya Shaw 6, Trinity Mitchell 4, Tamiya Primeaux 4, Jaylen Williams 2, Sheroyan Hansard 2, Alicia Delgadillo 1
Oologah-Talala 61, Hilldale 48
Oologah-Talala 12 15 16 18 — 61
Hilldale 4 15 12 17 — 48
Oologah-Talala: Bailey DeSpain 14, Karly Wadsworth 13, Alexis Martin 12, Kiah Purdunn 12, Bailie Runner 5, Kenly Dixon 3, Liz Thomas 2
Hilldale: Madi Folsom 15, Skye Been 10, Carson Eichling 9, Mariah Maxwell 7, Makayla Williams 5, Celeste Wood 2
Porum 55, Panama 25
Panama 0 9 5 11 — 25
Porum 18 13 10 14 — 55
Panama: H. Fox 7, H. Blair 5, Bledsoe 3, K. Albert 2, K. Wright 2, K. Dotson 2, K. Ward 2
Porum: Barnes 14, Emery Arnold 10, Barrett 10, S. Macom 8, K. Hokit 3, Emma Wright 3, Rosson 3, Emma Murray 2, Stewart 2
Pryor 43, Claremore 37
Claremore 5 9 11 12 — 37
Pryor 13 5 9 16 — 43
Claremore: Grant 14, Dennis 12, Ella Claborn 5, Hardage 3, Schornick 2, Grace Bump 1
Pryor: Rylie Looney 18, Rhett Looney 12, Madison Bradshaw 5, Kayley Alt 5, Madison Burroughs 3
Tahlequah 44, Skiatook 30
Skiatook 0 7 11 12 — 30
Tahlequah 14 15 8 7 — 44
Skiatook: Massey 12, Anglen 11, Hight 4, Henderson 2, Drummond 1
Tahlequah: Bowin 14, Fishinghawk 9, Heist 8, McAlvain 6, Springwater 5, Couch 2
Union 49, Bartlesville 32
Bartlesville 3 13 11 5 — 32
Union 15 11 13 10 — 49
Bartlesville: Martin 14, Elise Cone 7, Knoll Meyer 4, Mary Cone 4, Valentine 2, Cummings 1, Anne Cone 0
Union: Kaylen Nelson 16, Darian Carr 12, Makenzie Malham 6, Kailee Choice 5, Takyla Pitts 4, Jayla Burgess 3, Mae Redmond 3
Verdigris 59, Miami 17
Verdigris 20 20 11 8 — 59
Miami 2 2 8 5 — 17
Verdigris: Lexy Borgstadt 14, Jordan Chancellor 11, Morgan Borgstadt 10, Kylee McGuire 7, Logan Hamilton 6, Megan Turner 3, Makenzie Blackwell 2, Ciara Daniel 2, Kayla Darden 2, Kylee Darden 2
Miami: Mercer 3, Hopping 3, Preaus 2, Becca Bolton 2, Payton 2, Jinks 2, Acupan 2, Hammons 1
Vinita 73, Jay 54
Jay 5 15 21 13 — 54
Vinita 22 13 22 16 — 73
Jay: Farley 15, Wiley 10, Brantley 9, L. Kirby 7, Foreman 5, Lawerence 4, King 2, Taylor 2
Vinita: Shephard 19, Roach 18, Chaney 12, Bennett 11, Daggs 4, McClellan 3, Brown 2, Garrett 2, Speer 2
Scores
Canadian 62, Oaks 53
Carl Albert 63, OKC Northwest Classen 50
Dewar 47, Wilson-Henryetta 12
Fort Gibson 51, Locust Grove 42
Garber 44, Drummond 35
Grove 60, Coweta 56, OT
Jenks 74, Webster 14
Lincoln Christian 38, Cascia Hall 37
Memorial 42, McLain 32
Oklahoma Union 65, Quapaw 53
Okmulgee 57, Wewoka 27
Oologah-Talala 61, Hilldale 48
Porum 55, Panama 25
Pryor 43, Claremore 37
Tahlequah 44, Skiatook 30
Union 49, Bartlesville 32
Verdigris 59, Miami 17
Vinita 73, Jay 54