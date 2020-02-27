Scores

Boys

Class 4A Regionals

Elgin 36, Blanchard 31

Locust Grove 52, Berryhill 45

Madill 61, Pauls Valley 59, OT

Jay 61, Miami 49

McLain 40, Perkins 38

McLoud 70, Harding Charter 42

OKC Douglass 54, Bristow 43

OKC St. Mary 53, Harrah 34

Stilwell 51, Sallisaw 50, OT

Victory Christian 64, Cleveland 50

Vinita 67, Stigler 58

Woodward 61, Elk City 49

Class 3A Regionals

Atoka 68, Heavener 63

Chandler 65, Meeker 59

Lincoln Christian 65, Henryetta 34

Lindsay 66, Dickson 43

Spiro 83, Dove Science -Tulsa 48

Tishomingo 54, Okmulgee 40

Westville 50, Salina 44

Class 2A Regionals

Amber-Pocasset 56, Sayre 42

Chouteau-Mazie 67, Panama 65

Colcord 54, Gans 44

Elmore City-Pernell 62, Coalgate 41

Frederick 74, Silo 52

Hulbert 67, Sallisaw Central 48

Merritt 52, Rush Springs 49, OT

Ninnekah 75, Tushka 53

Oktaha 50, Rattan 44

Stratford 46, Carnegie 44

Wellston 50, Stroud 40

Class A Area

Davenport 53, Red Oak 36

Roff 52, Asher 33

Seiling 73, Shattuck 62

Class B Area

Burlington 64, Balko-Forgan 48

Midway 43, New Lima 41

Summaries

Adair 74, Inola 46

Inola 9 9 19 9 — 46

Adair 16 26 23 9 — 74

Inola: Dalton Norman 11, Garrett Cummins 9, Tuff Jones 7, Zac Biggs 6, Maner 4, Walt Spurlock 4, Miller 3, Hank Parsons 2

Adair: Carter Back 15, Garrett Long 13, Chance Condit 13, Beau Bradbury 12, Justin Henry 5, Nate Ratcliff 5, Blade Lippe 3, Cole Yoder 3, Lane Jackson 2, Ty Duncan 2, Isaiah Beetz 1

Cascia Hall 60, Sperry 50

Sperry 16 5 13 16 — 50

Cascia Hall 8 23 12 17 — 60

Sperry: Jayden Bridgeman 16, Kohlby Foster 8, Walker Niver 8, Trevor Hawkins 6, McCowan 6, Carson Hendrix 4, Joe Whiteley 2

Cascia Hall: Lawson 28, Shiftlet 14, Darby 6, Hicks 5, Pixley 5, Gaberino 2

Cashion 58, Hobart 29

Hobart 10 7 8 4 — 29

Cashion 13 12 19 14 — 58

Hobart: Johnson 8, McKelvey 7, Moore 7, Jones 4, Shelbourne 2, Hollister 1

Cashion: Woody 21, Raney 10, Jenkins 7, Nabavi 7, Tichenor 3, Roberts 2, Brown 2, Vandruff 2, Frazier 2, LaGasse 2

Chouteau-Mazie 67

Panama 65

Chouteau-Mazie 18 14 11 24 — 67

Panama 14 15 13 23 — 65

Chouteau-Mazie: Cole Grossman 18, Hayden Stutzman 14, Andrew Hill 13, Jalen Miller 13, Daniel Chupp 7, Dillon Coblentz 2

Panama: Banhart 21, Forrest 21, Tackett 8, Morris 7, Cross 5, Nixon 3

Eufaula 52, Vian 44

Vian 14 6 9 15 — 44

Eufaula 10 14 18 10 — 52

Vian: Poole 16, Lackey 7, Spaley 6, Glass 6, Harrison 6, Wright 3

Eufaula: N. Jones 16, Deer 12, A. Parish 8, Fitzer 7, L. Perish 5, Kolyn Warrior 2, Youngblood 2

Fort Gibson 62, Wagoner 51

Wagoner 7 19 6 19 — 51

Fort Gibson 14 16 13 19 — 62

Wagoner: Caden Pawpa 19, Jocob Scroggins 14, Corbin Marsey 6, Bristo Love 5, Jack Southern 5, Sawyer Jones 2

Fort Gibson: Tommy French 16, Seth Rowan 14, Conner Calavan 12, Jaxon Blunt 10, Jaiden Graves 8, Tegan Thornbrugh 2

Haskell 73, Liberty 58

Liberty 9 18 15 16 — 58

Haskell 20 26 16 11 — 73

Liberty: Logan Hickerson 14, Tyler Cornwell 9, Jaylen Wheeler 8, Owen Livingston 8, Stetson Still 6, Isaac Byrd 6, Brandon Carnagey 3, Jalen Morrow 2, Troy Applegarth 2

Haskell: Junior Dixon 20, Zane Adams 13, Brace Polk 11, Jakoby Gouldsby 8, DeAndre Lang 7, Lucas Roberson 6, Bradley Ward 5, Brannon Westmoreland 3

Hilldale 63, Mannford 44

Hilldale 11 15 20 17 — 63

Mannford 6 12 12 14 — 44

Hilldale: Hunter Parson 15, TJ Maxwell 14, Brayson Lawson 12, Ty O’Neal 12, Jaxon Smith 5, Sean Lester 5

Mannford: Tyler Day 13, JD Whitt 12, Connor Hewitt 9, Aiden Jones 6, Jacob Dostal 4

Holland Hall 43, Grove 33

Grove 8 12 8 5 — 33

Holland Hall 9 15 5 14 — 43

Grove: Corbin Beal 12, Aason Cross 7, Hank Hacker 6, Colin Rowton 4, Greg McCurdy 4

Holland Hall: Brock Davis 13, Kyle Hook 12, Ethan Roush 8, Garrett Eaton 7, Elliott Andrew 3

Regent Prep 59, Texhoma 52

Regent Prep 15 13 14 17 — 59

Texhoma 7 16 13 16 — 52

Regent Prep: Harrison Smith 19, Nate Beitel 13, Caleb Johnson 12, Seth Streeter 6, Jack Wright 5, Duvan Boshoff 4

Texhoma: Mitchll 26, Elliott 12, Meyer 8, Hernandez 4, McGlasson 2

Tah. Sequoyah 59, Kiefer 47

Kiefer 15 9 10 13 — 47

Tah. Sequoyah 18 6 16 19 — 59

Kiefer: Cooper 16, Hoover 11, Buntin 10, Matheson 6, Jalen Bevan 4

Tah. Sequoyah: C.J. Soap 14, Jakob Hall 11, Brayden Haddock 10, Shade Watie 9, Tomas Herrera 7, Levi Williams 6, Justice Retzloff 2

Vinita 67, Stigler 58

Stigler 6 13 18 21 — 58

Vinita 13 18 24 12 — 67

Stigler: Cloud 25, Oldham 7, Calhoun 6, Rose 6, Wilson 5, McClary 4, Adcock 3, Wilson 2

Vinita: Spurgeon 23, Anderson 14, P. Glasscock 10, Mason 7, Hopwood 7, Lein 4, Ramsey 2

Webster 81, Cl. Sequoyah 45

Cl. Sequoyah 10 10 12 13 — 45

Webster 15 23 26 17 — 81

Cl. Sequoyah: Zach Perry 9, Cooper Thompson 9, Dakota Page 8, Carson Bickell 6, Logan Hattaway 5, Brody Johnson 3, Tyler Kruis 2, Eli Wood 2, Caleb Bickell 1

Webster: Anthony Pritchard 21, Isaiah Sanders 16, Tojuan Pryor 15, Martwon Taylor 13, Treyzden Davis 5, Jeremiah Barnes 4, Damarie Davis 3, Luke Hooper 2, Byron Cox 2

Girls

Class 6A Regionals

Bixby 47, Bartlesville 21

Broken Arrow 86, Sand Springs 81, OT

Midwest City 48, Yukon 45

Mustang 49, Putnam North 34

Norman North 50, Putnam City 34

Putnam West 54, Edmond Memorial 40

Class 5A Regionals

Altus 47, Guymon 41

Guthrie 41, Shawnee 36

Lawton Ike 38, Duncan 30

Lawton Mac 62, OKC Southeast 46

Class 4A Regionals

Bethany 49, Seminole 34

Blanchard 48, Elgin 31

Bristow 60, OKC Douglass 36

Chickasha 47, OKC Marshall 40

Fort Gibson 62, Stilwell 23

Jay 55, Miami 45

McLoud 53, OKC Heritage Hall 27

Metro Christian 61, McLain 26

Pauls Valley 46, Madill 29

Sallisaw 60, Wagoner 23

Stigler 64, Mannford 39

Class 3A Regionals

Adair 63, Inola 24

Blackwell 45, Community Christian 34

Cascia Hall 32, Sperry 17

Chandler 55, Meeker 13

Heavener 59, Atoka 36

Holdenville 50, Star Spencer 39

Kellyville 70, Morris 48

Oklahoma Christian School 57, Henryetta 56

Prague 42, Perry 35

Salina 47, Westville 44

Class 2A Regionals

Cashion 39, Merritt 32

Dale 74, Wright City 22

Fairland 38, Commerce 25

Hartshorne 53, Chouteau-Mazie 30

Haworth 50, North Rock Creek 46

Hollis 58, Rush Springs 54

Hooker 67, Yale 38

Howe 66, Warner 49

Latta 43, Stroud 25

Luther 57, Allen 38

Morrison 39, Crescent 28

Navajo 66, Burns Flat-Dill City 44

Oktaha 58, Talihina 49

Panama 35, Afton 33

Pocola 57, Davis 48

Preston 33, Caney Valley 32

Rattan 67, Canadian 43

Rejoice Christian 54, Quapaw 49

Silo 73, Mangum 50

Tonkawa 67, Mounds 38

Walters 41, Wilson 18

Wewoka 74, Porter 44

Wilburton 63, Wayne 55

Class A Area

Laverne 40, Pond Creek-Hunter 26

Okay 43, Glencoe 36

Ripley 44, Cameron 28

Strother 50, Fort Cobb-Broxton 33

Class B Area

Boise City 39, Balko-Forgan 28

Forgan 44, Hardesty 32

McCurtain 51, Hammon 40, OT

Tupelo 56, Battiest 45

Summaries

Adair 63, Inola 24

Inola 2 5 9 8 — 24

Adair 7 19 24 13 — 63

Inola: Lacey Moss 8, Macey Eaves 4, Emma Bell 4, Marley Jo Eaves 3, Addison Sublett 2, Kelsie Roberts 2, Joci Bryant 1

Adair: Grace Johnson 13, Sophie Bagby 10, Autumn Hines 9, Jamie Moore 6, Mia Bagby 6, Cierra Russell 5, Chasee Cooper 4, Madi Duncan 3, Lauren Guthrie 3, Hannah Guthrie 2, Atleigh Branham 2

Bixby 47, Bartlesville 21

Bartlesville 5 2 8 6 — 21

Bixby 11 5 19 12 — 47

Bartlesville: Elise Cone 7, Elise Rovenstine 5, Kate Gronigan 4, Lydia Knollmeyer 2, Chloe Martin 2, Jordan Bilger 1

Bixby: Deonna Owens 10, Alyssa Nielson 9, Kate Bradley 9, Gracy Wernli 7, Gentry Baldwin 5, Meredith Mayes 4, Jyllian Mays 3

Cascia Hall 32, Sperry 17

Sperry 2 4 1 10 — 17

Cascia Hall 10 8 6 8 — 32

Sperry: Hannah Leon 6, Shelby Wash 4, Allyn Barnett 3, Caitlin Parker 2, Angelina Emery 2

Cascia Hall: Landry Hill 10, Kate Dreyer 9, Clara Stephens 5, Allie Gammill 3, Maryn Rodgers 3, Anna Gammill 2

Cashion 39, Merritt 32

Merritt 9 9 8 6 — 32

Cashion 9 13 11 6 — 39

Merritt: Tomlier Sanders 11, Justice 10, D. Pollard 8, Barnett 3

Cashion: Lamb 18, Tilley-Bedick 9, Reeves 4, Stewart 4, Shelly 2, Taylor 2

Eufaula 50, Vian 29

Vian 9 2 13 5 — 29

Eufaula 12 18 13 7 — 50

Vian: Wright 18, Locust 8, Wells 2, Garrison 1

Eufaula: Journi James 13, Jordan Jones 12, Ashley Mills 10, Kiya Burns 8, Mykah Osborne 4, Des Evans 3

Grove 60, Holland Hall 33

Grove 20 12 13 15 — 60

Holland Hall 3 13 6 11 — 33

Grove: Kolby Boyett 19, Rory Geer 16, Elizabeth Cash 11, Mikalle Pair 5, Megan Gibbs 5, Dawn Blake 4

Holland Hall: Lily Collum 9, Johnna Orange 7, Tyia Treleaven 5, Elise Hill 5, Carrington Jones-Jackson 4, Joci Lake 2, Ava Greer 1

Hartshorne 53

Chouteau-Mazie 30

Chouteau-Mazie 8 3 13 6 — 30

Hartshorne 8 20 9 16 — 53

Chouteau-Mazie: Loribeth Miller 21, Rosamond 3, VanHorn 2, Schencks 2, Danielle Sawyer 1, Owen 1

Hartshorne: Hackler 18, Lindley 13, Moore 11, Sensibaugh 5, Stufflebean 4, Curliss 2

Kellyville 70, Morris 48

Morris 14 13 12 9 — 48

Kellyville 16 19 17 18 — 70

Morris: Emily Wallace 17, Charie Barnett 13, Ahmiah Tiger 6, Kaleah Barnett 4, Kaycee Klimek 3, Jazmyn Powell 3, Maddie Moore 2

Kellyville: Kailyn Bearpaw 21, Jade Upshaw 20, Madison Riley 10, Shayler Childers 6, Haylee Wiggs 6, Summer Archer 4, Cierah Jones 3

Keys 68, Beggs 37

Keys 16 16 19 17 — 68

Beggs 6 7 13 11 — 37

Keys: Emma McCurtain 23, Kylie Eubanks 17, Ashlyn Berry 9, Al. Randomski 4, Kylie Stilwell 4, Reagan Hammons 3, Madison McCollum 2, Jaedynn Scott 2, Sierra Winkler 2, Trinity Ward 2

Beggs: Pierce 11, Barnes 6, Daniels 5, Phillips 4, York 3, Hightower 2, Goudeau 2, Antwine 2, Hicks 2

Panama 35, Afton 33

Afton 5 8 13 7 — 33

Panama 2 12 14 7 — 35

Afton: Rice 10, Griswald 8, Church 6, Osterberger 4, Hudson 3, Morris 2

Panama: H. Blair 10, K. Dotson 8, Bell 6, K. Wright 3, K. Albert 2, Bledsoe 1

Rogers 76, Hale 16

Hale 4 7 4 1 — 16

Rogers 24 29 16 7 — 76

Hale: Valerie James 6, Aniah Johnson 3, Makayla Smith 3, Quinia Edwards 2, Kayla James 2

Rogers: Quinnae Love 12, Daijeana Floyd 12, Raegan McQuarters 10, Devin Wright 10, Erin Cremin Love 6, Nakia Cullom 6, Julianna Matlock 6, Jerreyah Jones 6, Jordan Payne 4, Trinea Thomas 3, Natorie Graham 1, Journey Candler 0

Sapulpa 53, Stillwater 20

Stillwater 4 4 9 3 — 20

Sapulpa 15 21 11 6 — 53

Stillwater: Claudia Vanzant 9, Avery Snethen 5, Sabrina Sanchez 4, Macarthy Sobonya 2

Sapulpa: Temira Poindexter 19, Stailee Heard 12, Alexis Lewis 10, Jaselyn Rossman 6, Emmie Osborn 4, Zoey Mason 2

Stigler 64, Mannford 39

Stigler 19 9 22 14 — 64

Mannford 14 9 8 8 — 39

Stigler: S. Smith 25, Self 13, Hamlin 9, Needham 7, C. Smith 6, Parker 4

Mannford: Alexis Elliott 15, Keeli Welden 11, Camdin Pierce 8, Kylie Hewitt 4, Gracie Weingartner 1

Vinita 46, Hilldale 34

Hilldale 14 5 6 9 — 34

Vinita 13 9 12 12 — 46

Hilldale: Skye Been 16, Madi Folsom 10, Celeste Wood 4, Tori Brown 4

Vinita: Lizzie Shephard 22, Kennady Roach 10, Hallie Reed 6, Morgan Chaney 3, Emma Speer 3, Jasmin Daggs 2

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