Scores
Boys
Class 4A Regionals
Elgin 36, Blanchard 31
Locust Grove 52, Berryhill 45
Madill 61, Pauls Valley 59, OT
Jay 61, Miami 49
McLain 40, Perkins 38
McLoud 70, Harding Charter 42
OKC Douglass 54, Bristow 43
OKC St. Mary 53, Harrah 34
Stilwell 51, Sallisaw 50, OT
Victory Christian 64, Cleveland 50
Vinita 67, Stigler 58
Woodward 61, Elk City 49
Class 3A Regionals
Atoka 68, Heavener 63
Chandler 65, Meeker 59
Lincoln Christian 65, Henryetta 34
Lindsay 66, Dickson 43
Spiro 83, Dove Science -Tulsa 48
Tishomingo 54, Okmulgee 40
Westville 50, Salina 44
Class 2A Regionals
Amber-Pocasset 56, Sayre 42
Chouteau-Mazie 67, Panama 65
Colcord 54, Gans 44
Elmore City-Pernell 62, Coalgate 41
Frederick 74, Silo 52
Hulbert 67, Sallisaw Central 48
Merritt 52, Rush Springs 49, OT
Ninnekah 75, Tushka 53
Oktaha 50, Rattan 44
Stratford 46, Carnegie 44
Wellston 50, Stroud 40
Class A Area
Davenport 53, Red Oak 36
Roff 52, Asher 33
Seiling 73, Shattuck 62
Class B Area
Burlington 64, Balko-Forgan 48
Midway 43, New Lima 41
Summaries
Adair 74, Inola 46
Inola 9 9 19 9 — 46
Adair 16 26 23 9 — 74
Inola: Dalton Norman 11, Garrett Cummins 9, Tuff Jones 7, Zac Biggs 6, Maner 4, Walt Spurlock 4, Miller 3, Hank Parsons 2
Adair: Carter Back 15, Garrett Long 13, Chance Condit 13, Beau Bradbury 12, Justin Henry 5, Nate Ratcliff 5, Blade Lippe 3, Cole Yoder 3, Lane Jackson 2, Ty Duncan 2, Isaiah Beetz 1
Cascia Hall 60, Sperry 50
Sperry 16 5 13 16 — 50
Cascia Hall 8 23 12 17 — 60
Sperry: Jayden Bridgeman 16, Kohlby Foster 8, Walker Niver 8, Trevor Hawkins 6, McCowan 6, Carson Hendrix 4, Joe Whiteley 2
Cascia Hall: Lawson 28, Shiftlet 14, Darby 6, Hicks 5, Pixley 5, Gaberino 2
Cashion 58, Hobart 29
Hobart 10 7 8 4 — 29
Cashion 13 12 19 14 — 58
Hobart: Johnson 8, McKelvey 7, Moore 7, Jones 4, Shelbourne 2, Hollister 1
Cashion: Woody 21, Raney 10, Jenkins 7, Nabavi 7, Tichenor 3, Roberts 2, Brown 2, Vandruff 2, Frazier 2, LaGasse 2
Chouteau-Mazie 67
Panama 65
Chouteau-Mazie 18 14 11 24 — 67
Panama 14 15 13 23 — 65
Chouteau-Mazie: Cole Grossman 18, Hayden Stutzman 14, Andrew Hill 13, Jalen Miller 13, Daniel Chupp 7, Dillon Coblentz 2
Panama: Banhart 21, Forrest 21, Tackett 8, Morris 7, Cross 5, Nixon 3
Eufaula 52, Vian 44
Vian 14 6 9 15 — 44
Eufaula 10 14 18 10 — 52
Vian: Poole 16, Lackey 7, Spaley 6, Glass 6, Harrison 6, Wright 3
Eufaula: N. Jones 16, Deer 12, A. Parish 8, Fitzer 7, L. Perish 5, Kolyn Warrior 2, Youngblood 2
Fort Gibson 62, Wagoner 51
Wagoner 7 19 6 19 — 51
Fort Gibson 14 16 13 19 — 62
Wagoner: Caden Pawpa 19, Jocob Scroggins 14, Corbin Marsey 6, Bristo Love 5, Jack Southern 5, Sawyer Jones 2
Fort Gibson: Tommy French 16, Seth Rowan 14, Conner Calavan 12, Jaxon Blunt 10, Jaiden Graves 8, Tegan Thornbrugh 2
Haskell 73, Liberty 58
Liberty 9 18 15 16 — 58
Haskell 20 26 16 11 — 73
Liberty: Logan Hickerson 14, Tyler Cornwell 9, Jaylen Wheeler 8, Owen Livingston 8, Stetson Still 6, Isaac Byrd 6, Brandon Carnagey 3, Jalen Morrow 2, Troy Applegarth 2
Haskell: Junior Dixon 20, Zane Adams 13, Brace Polk 11, Jakoby Gouldsby 8, DeAndre Lang 7, Lucas Roberson 6, Bradley Ward 5, Brannon Westmoreland 3
Hilldale 63, Mannford 44
Hilldale 11 15 20 17 — 63
Mannford 6 12 12 14 — 44
Hilldale: Hunter Parson 15, TJ Maxwell 14, Brayson Lawson 12, Ty O’Neal 12, Jaxon Smith 5, Sean Lester 5
Mannford: Tyler Day 13, JD Whitt 12, Connor Hewitt 9, Aiden Jones 6, Jacob Dostal 4
Holland Hall 43, Grove 33
Grove 8 12 8 5 — 33
Holland Hall 9 15 5 14 — 43
Grove: Corbin Beal 12, Aason Cross 7, Hank Hacker 6, Colin Rowton 4, Greg McCurdy 4
Holland Hall: Brock Davis 13, Kyle Hook 12, Ethan Roush 8, Garrett Eaton 7, Elliott Andrew 3
Regent Prep 59, Texhoma 52
Regent Prep 15 13 14 17 — 59
Texhoma 7 16 13 16 — 52
Regent Prep: Harrison Smith 19, Nate Beitel 13, Caleb Johnson 12, Seth Streeter 6, Jack Wright 5, Duvan Boshoff 4
Texhoma: Mitchll 26, Elliott 12, Meyer 8, Hernandez 4, McGlasson 2
Tah. Sequoyah 59, Kiefer 47
Kiefer 15 9 10 13 — 47
Tah. Sequoyah 18 6 16 19 — 59
Kiefer: Cooper 16, Hoover 11, Buntin 10, Matheson 6, Jalen Bevan 4
Tah. Sequoyah: C.J. Soap 14, Jakob Hall 11, Brayden Haddock 10, Shade Watie 9, Tomas Herrera 7, Levi Williams 6, Justice Retzloff 2
Vinita 67, Stigler 58
Stigler 6 13 18 21 — 58
Vinita 13 18 24 12 — 67
Stigler: Cloud 25, Oldham 7, Calhoun 6, Rose 6, Wilson 5, McClary 4, Adcock 3, Wilson 2
Vinita: Spurgeon 23, Anderson 14, P. Glasscock 10, Mason 7, Hopwood 7, Lein 4, Ramsey 2
Webster 81, Cl. Sequoyah 45
Cl. Sequoyah 10 10 12 13 — 45
Webster 15 23 26 17 — 81
Cl. Sequoyah: Zach Perry 9, Cooper Thompson 9, Dakota Page 8, Carson Bickell 6, Logan Hattaway 5, Brody Johnson 3, Tyler Kruis 2, Eli Wood 2, Caleb Bickell 1
Webster: Anthony Pritchard 21, Isaiah Sanders 16, Tojuan Pryor 15, Martwon Taylor 13, Treyzden Davis 5, Jeremiah Barnes 4, Damarie Davis 3, Luke Hooper 2, Byron Cox 2
Girls
Class 6A Regionals
Bixby 47, Bartlesville 21
Broken Arrow 86, Sand Springs 81, OT
Midwest City 48, Yukon 45
Mustang 49, Putnam North 34
Norman North 50, Putnam City 34
Putnam West 54, Edmond Memorial 40
Class 5A Regionals
Altus 47, Guymon 41
Guthrie 41, Shawnee 36
Lawton Ike 38, Duncan 30
Lawton Mac 62, OKC Southeast 46
Class 4A Regionals
Bethany 49, Seminole 34
Blanchard 48, Elgin 31
Bristow 60, OKC Douglass 36
Chickasha 47, OKC Marshall 40
Fort Gibson 62, Stilwell 23
Jay 55, Miami 45
McLoud 53, OKC Heritage Hall 27
Metro Christian 61, McLain 26
Pauls Valley 46, Madill 29
Sallisaw 60, Wagoner 23
Stigler 64, Mannford 39
Class 3A Regionals
Adair 63, Inola 24
Blackwell 45, Community Christian 34
Cascia Hall 32, Sperry 17
Chandler 55, Meeker 13
Heavener 59, Atoka 36
Holdenville 50, Star Spencer 39
Kellyville 70, Morris 48
Oklahoma Christian School 57, Henryetta 56
Prague 42, Perry 35
Salina 47, Westville 44
Class 2A Regionals
Cashion 39, Merritt 32
Dale 74, Wright City 22
Fairland 38, Commerce 25
Hartshorne 53, Chouteau-Mazie 30
Haworth 50, North Rock Creek 46
Hollis 58, Rush Springs 54
Hooker 67, Yale 38
Howe 66, Warner 49
Latta 43, Stroud 25
Luther 57, Allen 38
Morrison 39, Crescent 28
Navajo 66, Burns Flat-Dill City 44
Oktaha 58, Talihina 49
Panama 35, Afton 33
Pocola 57, Davis 48
Preston 33, Caney Valley 32
Rattan 67, Canadian 43
Rejoice Christian 54, Quapaw 49
Silo 73, Mangum 50
Tonkawa 67, Mounds 38
Walters 41, Wilson 18
Wewoka 74, Porter 44
Wilburton 63, Wayne 55
Class A Area
Laverne 40, Pond Creek-Hunter 26
Okay 43, Glencoe 36
Ripley 44, Cameron 28
Strother 50, Fort Cobb-Broxton 33
Class B Area
Boise City 39, Balko-Forgan 28
Forgan 44, Hardesty 32
McCurtain 51, Hammon 40, OT
Tupelo 56, Battiest 45
Summaries
Adair 63, Inola 24
Inola 2 5 9 8 — 24
Adair 7 19 24 13 — 63
Inola: Lacey Moss 8, Macey Eaves 4, Emma Bell 4, Marley Jo Eaves 3, Addison Sublett 2, Kelsie Roberts 2, Joci Bryant 1
Adair: Grace Johnson 13, Sophie Bagby 10, Autumn Hines 9, Jamie Moore 6, Mia Bagby 6, Cierra Russell 5, Chasee Cooper 4, Madi Duncan 3, Lauren Guthrie 3, Hannah Guthrie 2, Atleigh Branham 2
Bixby 47, Bartlesville 21
Bartlesville 5 2 8 6 — 21
Bixby 11 5 19 12 — 47
Bartlesville: Elise Cone 7, Elise Rovenstine 5, Kate Gronigan 4, Lydia Knollmeyer 2, Chloe Martin 2, Jordan Bilger 1
Bixby: Deonna Owens 10, Alyssa Nielson 9, Kate Bradley 9, Gracy Wernli 7, Gentry Baldwin 5, Meredith Mayes 4, Jyllian Mays 3
Cascia Hall 32, Sperry 17
Sperry 2 4 1 10 — 17
Cascia Hall 10 8 6 8 — 32
Sperry: Hannah Leon 6, Shelby Wash 4, Allyn Barnett 3, Caitlin Parker 2, Angelina Emery 2
Cascia Hall: Landry Hill 10, Kate Dreyer 9, Clara Stephens 5, Allie Gammill 3, Maryn Rodgers 3, Anna Gammill 2
Cashion 39, Merritt 32
Merritt 9 9 8 6 — 32
Cashion 9 13 11 6 — 39
Merritt: Tomlier Sanders 11, Justice 10, D. Pollard 8, Barnett 3
Cashion: Lamb 18, Tilley-Bedick 9, Reeves 4, Stewart 4, Shelly 2, Taylor 2
Eufaula 50, Vian 29
Vian 9 2 13 5 — 29
Eufaula 12 18 13 7 — 50
Vian: Wright 18, Locust 8, Wells 2, Garrison 1
Eufaula: Journi James 13, Jordan Jones 12, Ashley Mills 10, Kiya Burns 8, Mykah Osborne 4, Des Evans 3
Grove 60, Holland Hall 33
Grove 20 12 13 15 — 60
Holland Hall 3 13 6 11 — 33
Grove: Kolby Boyett 19, Rory Geer 16, Elizabeth Cash 11, Mikalle Pair 5, Megan Gibbs 5, Dawn Blake 4
Holland Hall: Lily Collum 9, Johnna Orange 7, Tyia Treleaven 5, Elise Hill 5, Carrington Jones-Jackson 4, Joci Lake 2, Ava Greer 1
Hartshorne 53
Chouteau-Mazie 30
Chouteau-Mazie 8 3 13 6 — 30
Hartshorne 8 20 9 16 — 53
Chouteau-Mazie: Loribeth Miller 21, Rosamond 3, VanHorn 2, Schencks 2, Danielle Sawyer 1, Owen 1
Hartshorne: Hackler 18, Lindley 13, Moore 11, Sensibaugh 5, Stufflebean 4, Curliss 2
Kellyville 70, Morris 48
Morris 14 13 12 9 — 48
Kellyville 16 19 17 18 — 70
Morris: Emily Wallace 17, Charie Barnett 13, Ahmiah Tiger 6, Kaleah Barnett 4, Kaycee Klimek 3, Jazmyn Powell 3, Maddie Moore 2
Kellyville: Kailyn Bearpaw 21, Jade Upshaw 20, Madison Riley 10, Shayler Childers 6, Haylee Wiggs 6, Summer Archer 4, Cierah Jones 3
Keys 68, Beggs 37
Keys 16 16 19 17 — 68
Beggs 6 7 13 11 — 37
Keys: Emma McCurtain 23, Kylie Eubanks 17, Ashlyn Berry 9, Al. Randomski 4, Kylie Stilwell 4, Reagan Hammons 3, Madison McCollum 2, Jaedynn Scott 2, Sierra Winkler 2, Trinity Ward 2
Beggs: Pierce 11, Barnes 6, Daniels 5, Phillips 4, York 3, Hightower 2, Goudeau 2, Antwine 2, Hicks 2
Panama 35, Afton 33
Afton 5 8 13 7 — 33
Panama 2 12 14 7 — 35
Afton: Rice 10, Griswald 8, Church 6, Osterberger 4, Hudson 3, Morris 2
Panama: H. Blair 10, K. Dotson 8, Bell 6, K. Wright 3, K. Albert 2, Bledsoe 1
Rogers 76, Hale 16
Hale 4 7 4 1 — 16
Rogers 24 29 16 7 — 76
Hale: Valerie James 6, Aniah Johnson 3, Makayla Smith 3, Quinia Edwards 2, Kayla James 2
Rogers: Quinnae Love 12, Daijeana Floyd 12, Raegan McQuarters 10, Devin Wright 10, Erin Cremin Love 6, Nakia Cullom 6, Julianna Matlock 6, Jerreyah Jones 6, Jordan Payne 4, Trinea Thomas 3, Natorie Graham 1, Journey Candler 0
Sapulpa 53, Stillwater 20
Stillwater 4 4 9 3 — 20
Sapulpa 15 21 11 6 — 53
Stillwater: Claudia Vanzant 9, Avery Snethen 5, Sabrina Sanchez 4, Macarthy Sobonya 2
Sapulpa: Temira Poindexter 19, Stailee Heard 12, Alexis Lewis 10, Jaselyn Rossman 6, Emmie Osborn 4, Zoey Mason 2
Stigler 64, Mannford 39
Stigler 19 9 22 14 — 64
Mannford 14 9 8 8 — 39
Stigler: S. Smith 25, Self 13, Hamlin 9, Needham 7, C. Smith 6, Parker 4
Mannford: Alexis Elliott 15, Keeli Welden 11, Camdin Pierce 8, Kylie Hewitt 4, Gracie Weingartner 1
Vinita 46, Hilldale 34
Hilldale 14 5 6 9 — 34
Vinita 13 9 12 12 — 46
Hilldale: Skye Been 16, Madi Folsom 10, Celeste Wood 4, Tori Brown 4
Vinita: Lizzie Shephard 22, Kennady Roach 10, Hallie Reed 6, Morgan Chaney 3, Emma Speer 3, Jasmin Daggs 2