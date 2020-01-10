basketball
Boys
Wichita Defenders 62, Bixby 61
Midwest City 79, Norman North 60
Muskogee 45, Putnam City 44
Stillwater 62, Bartlesville 40
Edmond Deer Creek 47, Norman 45
Edmond Memorial 50, Choctaw 47
Glenpool 43, CHEF 35
East Central 74, Skiatook 60
Hale 81, Berryhill 70
Edmond Santa Fe 59, OKC McGuinness 33
Lawton Mac 69, Mustang 68
Piedmont 71, McLoud 60
Tahlequah 62, Western Heights 46
Ada 41, Collinsville 26
Chickasha 48, Guymon 42
Fort Gibson 88, McAlester 67
Weatherford 60, Altus 35
Newcastle 53, Durant 46
Elgin 62, OKC Knights 60
Yukon 76, Tuttle 63
Harrah 60, Memorial JV 32
El Reno 27, Anadarko 22
Clinton 66, Elk City 42
Lincoln Christian 66, Ketchum 40
Broken Arrow 79, Webster 77, OT
Cascia Hall 52, Vinita 50
Mannford 69, Preston 57
Locust Grove 78, Verdigris 62
Checotah 50, Stilwell 45
Star Spencer 55, Bishop Kelley 48
Adair 65, Tah. Sequoyah 49
Henryetta 53, Bristow 47
Holland Hall 57, OKC Casady 50
Metro Christian 74, Poteau 46
Beggs 48, Idabel 39
Classen SAS 48, Victory Christian 43
Pawhuska 76, Jay 67
Regent Prep 48, Barnsdall 37
Summit Christian 57, Dove Science — Tulsa 31
Salina 47, Bluejacket 33
Riverfield Country Day 51, Prue 35
Wichita Defenders 62, Bixby 61
Jones 73, Harding Charter 53
Southmoore 66, Carl Albert 48
Enid 63, OKC Capitol Hill 42
Mingo Valley Christian 67, Claremore Christian 44
Edmond North 57, Owasso 55
Summaries
Adair 65, Tah. Sequoyah 49
Tah. Sequoyah 5 13 16 15 — 49
Adair 13 16 8 28 — 65
Tah. Sequoyah: Brayden Haddock 11, Tomas Herrera 11, Sanchez 6, Jakob Hall 5, C.J. Soap 4, Rance Stopp 3, Harvey 3, Levi Williams 3, Retzloff 2, Colt Green 1
Adair: Isaiah Beetz 15, Garrett Long 11, Ty Duncan 11, Blade Lippe 11, Bear Bradbury 8, Nate Ratcliff 4, Beck 3, Chance Condit 2
Classen SAS 48,
Victory Christian 43
Classen SAS 18 12 10 8 — 48
Victory Chr. 6 8 14 15 — 43
Classen SAS: Patrick 13, Palma 8, Turner 7, S. Fields 6, Belton 4, Ellis 4, Smiley 2, Jones 2, Love 2
Victory Christian: Luke Patton 13, Joshua Udoumoh 11, Dwayne Grundy 8, Trajan Turk 8, Dre Rodriguez 2, Gabriel Calhoon 1
Holland Hall 57,
OKC Casady 50
OKC Casady 15 7 13 15 — 50
Holland Hall 15 19 10 13 — 57
OKC Casady: Freeman 16, Okenge 11, Johnson 10, Bogan 9, Lordes 2, Dunn 2
Holland Hall: Brock Davis 25, Marc Gouldsby 9, Kyle Hook 9, Ethan Roush 5, Garrett Eaton 4, Elliott Andrew 3, Nick Fox 2
Lincoln Christian 66, Ketchum 40
Ketchum 6 5 11 18 — 40
Lincoln Chr. 10 26 16 14 — 66
Ketchum: Smith 10, Mitchell 9, Martin 5, Austin 5, Williams 5, Rogers 3, Goss 2, Wilhite 1
Lincoln Christian: Chase Ricke 15, Connor Johnson 10, Austin Lovelle 8, Tony Martocci 8, Kolbe Katsis 6, Dayton Dalton 6, Zane Hampton 5, Cainen Mar 4, Gabe Scott 2, Brady Atkinson 2
Locust Grove 78, Verdigris 62
Verdigris 16 12 17 17 — 62
Locust Grove 21 21 18 18 — 78
Verdigris: Jaren Keith 21, Tyler Haddock 20, Hager 8, Trent Haddock 6, Logan Cagle 5, Caden Parnell 2
Locust Grove: Caden Bendabout 21, Zeke Simpson 20, Kalen Wilkerson 14, Kyle Panther 11, Jake Walkingstick 9, Gavin Clift 3
Metro Christian 74,
Poteau 46
Poteau 9 16 14 7 — 46
Metro Chr. 21 19 15 19 — 74
Poteau: Odom 12, Stockton 11, Williamson 9, Walls 5, Harden 4, Lloyd 3, Adams 2
Metro Christian: Caden Hale 25, Ian Sluice 22, Blaze Munoz 8, Evan Sadler 6, Brady Cox 5, Evan Grantham 4, Grant Gessert 4
Mingo Valley Christian 67, Claremore Christian 44
Claremore Chr. 7 8 8 21 — 44
Mingo Valley Chr. 13 24 17 13 — 67
Claremore Christian: Picolitt 18, P. Abbott 11, Abbott 4, Faron 4, Klepczyk 3, Phillips 2, Whisenhunt 2
Mingo Valley Christian: Karter Legnon 21, Nathan McKnight 13, Seth Hargrove 12, Brad Boyle 9, Brady McCutchen 7, Zac Freeman 4, Nathan Coleman 1
Pawhuska 76, Jay 67
Jay 16 16 5 30 — 67
Pawhuska 18 18 18 22 — 76
Jay: Budder 15, Kirk 14, Sixkiller 12, Noblin 9, Winfield 9, Maberry 8
Pawhuska: Ty Chin 16, Easton Kirk 15, Mason Gilkey 15, Kevin Davis 10, Evan Frye 7, Matt Miles 7, Tell Richardson 3, Isaiah Walker 2, Tre Harper 1, Waddle 0
Regent Prep 48, Barnsdall 37
Barnsdall 11 13 11 2 — 37
Regent Prep 10 21 12 5 — 48
Barnsdall: M. Marin 13, Joshua Weber 12, Moles 10, Kelley 2
Regent Prep: Harrison Smith 22, Nate Beitel 15, Seth Streeter 4, Isaac Willis 3, Caleb Johnson 2, Boaz Camp 2
Girls
Sapulpa 65, Pryor 27
Choctaw 61, Del City 32
Stillwater 37, Southmoore 12
Putnam City 58, OKC Casady 16
Carl Albert 39, Bartlesville 36
Muskogee 44, Skiatook 27
Stilwell 60, Glenpool 38
Holland Hall 57, Tahlequah 48
Guymon 49, Chickasha 43
McAlester 77, Santa Fe South 25
Coweta 62, East Central 33
Mustang 43, Bishop Kelley 32
Ada 59, Collinsville 37
Vinita 64, Claremore 42
Ardmore 59, OKC Northwest Classen 39
Fort Gibson 60, HSAA Dallas 31
Anadarko 64, Lawton Mac 31
Tuttle 62, Altus 32
Wagoner 39, McLain 23
Tecumseh 49, Seminole 30
Kingfisher 53, Cleveland 50
Broken Bow 29, Durant 20
Bethany 50, Western Heights 40
Weatherford 85, OKC Heritage Hall 29
Cushing 47, Oklahoma Christian School 20
Westmoore 52, Newcastle 50
Oologah-Talala 56, Berryhill 45
Lawton Ike 45, Clinton 37
Hilldale 55, NOAH 52
Owasso 44, Webster 23
Verdigris 64, Lincoln Christian 35
Perkins-Tryon 66, OKC Southeast 36
Cascia Hall 59, Hale 32
OKC Marshall 46, Amarillo, Texas 26
Locust Grove 71, Inola 32
Vinita 64, Claremore 42
Luther 49, Mannford 33
Nowata 35, Salina 31, OT
Meeker 45, Bristow 44
Jones 63, Okemah 37
Idabel 51, Beggs 36
Classen SAS 53, Victory Christian 28
Oklahoma Union 44, Chelsea 32
OKC Millwood 71, Catoosa 26
Pawhuska 46, Tah. Sequoyah JV 38
Jay 49, Ketchum 36
Barnsdall 48, Hulbert 38
Depew 45, Oilton 26
Regent Prep 36, Prue 30
Yukon 50, El Reno 39
Union 53, Edmond Santa Fe 35
Checotah 67, Harding Charter 38
Bixby 70, OKC Storm 45
Summaries
Carl Albert 39,
Bartlesville 36
Carl Albert 11 6 15 7 — 39
Bartlesville 10 7 12 7 — 36
Carl Albert: Poole 13, Cofer 5, Talley 5, Traylor 5, Ashley 3, Sutton 3, M. Davis 2, Diez 2, Owens 1
Bartlesville: Gronnigan 10, Valentine 9, Elise Rovenstine 8, Elise Cone 5, Brown 2, Knollmeyer 2
Classen SAS 53,
Victory Christian 28
Classen SAS 16 10 13 14 — 53
Victory Chr. 8 7 8 5 — 28
Classen SAS: Buggs 17, Roberts 11, Harrison 10, Sutton 7, Morgan Kennedy 6, Allyson Kennedy 2
Victory Christian: Jessa Gilyard 11, Bella Wakley 6, Jaxie Wakley 5, Rachel Carlis 3, Ruthie Udoumoh 2, Harper Case 1
Hilldale 55, NOAH 52
NOAH 12 11 16 13 — 52
Hilldale 10 19 11 15 — 55
NOAH: Mallory Beasler 19, Jaiden Ingram 12, Aubrey Yant 9, Adler Yant 5, Emma Hay 3, Sydney Bell 3, Ali Langley 1
Hilldale: Makayla Williams 16, Carson Eichling 10, Madi Folsom 9, Skye Been 7, Celeste Wood 6, Nevaeh Johnson 5, Peyton Gaddy 2
Holland Hall 57,
Tahlequah 48
Holland Hall 17 10 12 18 — 57
Tahlequah 19 11 10 8 — 48
Holland Hall: Tyia Treleaven 15, Elise Hill 12, Ava Greer 10, Carrington Jones-Jackson 9, Johnna Orange 7, Miranda Davis 4
Tahlequah: Faith Springwater 18, Bowen 13, Kacey Fishinghawk 6, Kynli Heist 5, Lydia McAlvain 4, Naida Rodriguez 2
Jay 49, Ketchum 36
Jay 13 17 7 12 — 49
Ketchum 4 6 14 12 — 36
Jay: Farley 18, Lawerence 7, Buzzard 6, Foreman 6, Wiley 5, L. Kirby 4, Brantley 3
Ketchum: West 16, Farar 6, Kieslich 5, Henson 4, E. Flannigan 3, Scott 2
Locust Grove 71, Inola 32
Inola 8 12 7 5 — 32
Locust Grove 17 20 13 21 — 71
Inola: Marley Jo Eaves 6, Kelsie Roberts 6, Joci Bryant 5, Emma Bell 4, Madison Courtney 3, Macey Eaves 3, Madison Hawkins 2, Lacey Moss 2, Kasi Norman 1
Locust Grove: Kaitlynn Spradlin 13, Kamryn Binam 11, Landrey Sweeney 10, Madison Hunt 10, Madison Smith 7, Hailey Grass 4, Adrianne Fine 4, Ashley Panther 3, Mollee Thilges 3, Harley Culie 3, Tierra Williams 2, Makenna Wilson 1
Muskogee 44, Skiatook 27
Muskogee 12 12 17 3 — 44
Skiatook 5 2 12 8 — 27
Muskogee: D’Asia Brown 12, Lonnesha Hill 12, Shamaira Virgil 6, Bianca McVay 5, Akira Eubanks 4, Davin Wilson 3, Dezeray Burton 2
Skiatook: Taylor Hight 8, Bailey Henderson 6, Martina Aeschliman 4, Rylee Anglen 4, Rylee Massey 3, Madi Drummond 2
Oklahoma Union 44,
Chelsea 32
Okla. Union 21 13 7 3 — 44
Chelsea 9 5 12 6 — 32
Oklahoma Union: Lemos 11, Mark 10, Maddy McKinney 7, Hewitt 5, Sara McKinney 5, Bellar 3, Mathews 2, Taylor 1
Chelsea: Thurman 12, Hawkins 12, Plummer 4, Morrison 2, Draeger 2
Owasso 44, Webster 23
Owasso 17 10 9 8 — 44
Webster 4 10 4 5 — 23
Owasso: Avery VanCuren 14, Taylor Rose 6, Kelsey Korb 5, Laila Hamilton 5, Addisyn LeBeau 4, Ashlyne Cornejo 4, Grace Hildebrand 2, Mallory Hendrix 2, Ellie Morrill 2
Webster: Tatiana Pryor 9, Chrinasia Elbert 6, Iyanla Hancock 4, Airraneec Pritchard 2, Lydia Godwin 2
Pawhuska 46,
Tah. Sequoyah JV 38
Tah. Sequoyah JV 2 14 12 10 — 38
Pawhuska 10 13 13 10 — 46
Tah. Sequoyah JV: Leadingfox 13, Powie 7, Harp 5, Lacoy 3, Walker 2, Marshall 2, Deer 2, Stoop 2, Soap 2
Pawhuska: Reynolds 18, Laird 10, M. Curry 7, T. Curry 4, Bute 3, Nelson 2, Soliano 2
Regent Prep 36, Prue 30
Prue 6 9 3 12 — 30
Regent Prep 9 12 9 6 — 36
Prue: Katie Willcox 14, Zetta Biggs 6, Emma McCarthy 5, Anna McCarthy 4, Summer Hastings 1
Regent Prep: Ellie Hoemann 11, Mackenzie Mooberry 8, Zoe Camp 7, Liddie Shapleigh 5, Kate McElwain 3, Tatum Jackson 2
Union 53, Edmond Santa Fe 35
Edmond Santa Fe 4 17 10 4 — 35
Union 12 5 21 15 — 53
Edmond Santa Fe: Nero 15, Walker 8, Patterson 8, Long 2, Holiman 1, Daughty 1
Union: Darian Carr 14, Kaylen Nelson 13, Takyla Pitts 11, Jayla Burgess 9, Makenzie Malham 4, Mae Redmond 2
Verdigris 64,
Lincoln Christian 35
Verdigris 19 10 18 17 — 64
Lincoln Chr. 5 10 7 13 — 35
Verdigris: Kayla Darden 15, Lexy Borgstadt 14, Morgan Borgstadt 13, Jordan Chancellor 8, Megan Turner 5, Kylee McGuire 5, Makenzie Blackwell 4
Lincoln Christian: Brueggemann 18, Clayton 6, Gleason 5, Roberts 3, Talley 2, Smith 1