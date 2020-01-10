basketball

Boys

Wichita Defenders 62, Bixby 61

Midwest City 79, Norman North 60

Muskogee 45, Putnam City 44

Stillwater 62, Bartlesville 40

Edmond Deer Creek 47, Norman 45

Edmond Memorial 50, Choctaw 47

Glenpool 43, CHEF 35

East Central 74, Skiatook 60

Hale 81, Berryhill 70

Edmond Santa Fe 59, OKC McGuinness 33

Lawton Mac 69, Mustang 68

Piedmont 71, McLoud 60

Tahlequah 62, Western Heights 46

Ada 41, Collinsville 26

Chickasha 48, Guymon 42

Fort Gibson 88, McAlester 67

Weatherford 60, Altus 35

Newcastle 53, Durant 46

Elgin 62, OKC Knights 60

Yukon 76, Tuttle 63

Harrah 60, Memorial JV 32

El Reno 27, Anadarko 22

Clinton 66, Elk City 42

Lincoln Christian 66, Ketchum 40

Broken Arrow 79, Webster 77, OT

Cascia Hall 52, Vinita 50

Mannford 69, Preston 57

Locust Grove 78, Verdigris 62

Checotah 50, Stilwell 45

Star Spencer 55, Bishop Kelley 48

Adair 65, Tah. Sequoyah 49

Henryetta 53, Bristow 47

Holland Hall 57, OKC Casady 50

Metro Christian 74, Poteau 46

Beggs 48, Idabel 39

Classen SAS 48, Victory Christian 43

Pawhuska 76, Jay 67

Regent Prep 48, Barnsdall 37

Summit Christian 57, Dove Science — Tulsa 31

Salina 47, Bluejacket 33

Riverfield Country Day 51, Prue 35

Wichita Defenders 62, Bixby 61

Jones 73, Harding Charter 53

Southmoore 66, Carl Albert 48

Enid 63, OKC Capitol Hill 42

Mingo Valley Christian 67, Claremore Christian 44

Edmond North 57, Owasso 55

Summaries

Adair 65, Tah. Sequoyah 49

Tah. Sequoyah 5 13 16 15 — 49

Adair 13 16 8 28 — 65

Tah. Sequoyah: Brayden Haddock 11, Tomas Herrera 11, Sanchez 6, Jakob Hall 5, C.J. Soap 4, Rance Stopp 3, Harvey 3, Levi Williams 3, Retzloff 2, Colt Green 1

Adair: Isaiah Beetz 15, Garrett Long 11, Ty Duncan 11, Blade Lippe 11, Bear Bradbury 8, Nate Ratcliff 4, Beck 3, Chance Condit 2

Classen SAS 48,

Victory Christian 43

Classen SAS 18 12 10 8 — 48

Victory Chr. 6 8 14 15 — 43

Classen SAS: Patrick 13, Palma 8, Turner 7, S. Fields 6, Belton 4, Ellis 4, Smiley 2, Jones 2, Love 2

Victory Christian: Luke Patton 13, Joshua Udoumoh 11, Dwayne Grundy 8, Trajan Turk 8, Dre Rodriguez 2, Gabriel Calhoon 1

Holland Hall 57,

OKC Casady 50

OKC Casady 15 7 13 15 — 50

Holland Hall 15 19 10 13 — 57

OKC Casady: Freeman 16, Okenge 11, Johnson 10, Bogan 9, Lordes 2, Dunn 2

Holland Hall: Brock Davis 25, Marc Gouldsby 9, Kyle Hook 9, Ethan Roush 5, Garrett Eaton 4, Elliott Andrew 3, Nick Fox 2

Lincoln Christian 66, Ketchum 40

Ketchum 6 5 11 18 — 40

Lincoln Chr. 10 26 16 14 — 66

Ketchum: Smith 10, Mitchell 9, Martin 5, Austin 5, Williams 5, Rogers 3, Goss 2, Wilhite 1

Lincoln Christian: Chase Ricke 15, Connor Johnson 10, Austin Lovelle 8, Tony Martocci 8, Kolbe Katsis 6, Dayton Dalton 6, Zane Hampton 5, Cainen Mar 4, Gabe Scott 2, Brady Atkinson 2

Locust Grove 78, Verdigris 62

Verdigris 16 12 17 17 — 62

Locust Grove 21 21 18 18 — 78

Verdigris: Jaren Keith 21, Tyler Haddock 20, Hager 8, Trent Haddock 6, Logan Cagle 5, Caden Parnell 2

Locust Grove: Caden Bendabout 21, Zeke Simpson 20, Kalen Wilkerson 14, Kyle Panther 11, Jake Walkingstick 9, Gavin Clift 3

Metro Christian 74,

Poteau 46

Poteau 9 16 14 7 — 46

Metro Chr. 21 19 15 19 — 74

Poteau: Odom 12, Stockton 11, Williamson 9, Walls 5, Harden 4, Lloyd 3, Adams 2

Metro Christian: Caden Hale 25, Ian Sluice 22, Blaze Munoz 8, Evan Sadler 6, Brady Cox 5, Evan Grantham 4, Grant Gessert 4

Mingo Valley Christian 67, Claremore Christian 44

Claremore Chr. 7 8 8 21 — 44

Mingo Valley Chr. 13 24 17 13 — 67

Claremore Christian: Picolitt 18, P. Abbott 11, Abbott 4, Faron 4, Klepczyk 3, Phillips 2, Whisenhunt 2

Mingo Valley Christian: Karter Legnon 21, Nathan McKnight 13, Seth Hargrove 12, Brad Boyle 9, Brady McCutchen 7, Zac Freeman 4, Nathan Coleman 1

Pawhuska 76, Jay 67

Jay 16 16 5 30 — 67

Pawhuska 18 18 18 22 — 76

Jay: Budder 15, Kirk 14, Sixkiller 12, Noblin 9, Winfield 9, Maberry 8

Pawhuska: Ty Chin 16, Easton Kirk 15, Mason Gilkey 15, Kevin Davis 10, Evan Frye 7, Matt Miles 7, Tell Richardson 3, Isaiah Walker 2, Tre Harper 1, Waddle 0

Regent Prep 48, Barnsdall 37

Barnsdall 11 13 11 2 — 37

Regent Prep 10 21 12 5 — 48

Barnsdall: M. Marin 13, Joshua Weber 12, Moles 10, Kelley 2

Regent Prep: Harrison Smith 22, Nate Beitel 15, Seth Streeter 4, Isaac Willis 3, Caleb Johnson 2, Boaz Camp 2

Girls

Sapulpa 65, Pryor 27

Choctaw 61, Del City 32

Stillwater 37, Southmoore 12

Putnam City 58, OKC Casady 16

Carl Albert 39, Bartlesville 36

Muskogee 44, Skiatook 27

Stilwell 60, Glenpool 38

Holland Hall 57, Tahlequah 48

Guymon 49, Chickasha 43

McAlester 77, Santa Fe South 25

Coweta 62, East Central 33

Mustang 43, Bishop Kelley 32

Ada 59, Collinsville 37

Vinita 64, Claremore 42

Ardmore 59, OKC Northwest Classen 39

Fort Gibson 60, HSAA Dallas 31

Anadarko 64, Lawton Mac 31

Tuttle 62, Altus 32

Wagoner 39, McLain 23

Tecumseh 49, Seminole 30

Kingfisher 53, Cleveland 50

Broken Bow 29, Durant 20

Bethany 50, Western Heights 40

Weatherford 85, OKC Heritage Hall 29

Cushing 47, Oklahoma Christian School 20

Westmoore 52, Newcastle 50

Oologah-Talala 56, Berryhill 45

Lawton Ike 45, Clinton 37

Hilldale 55, NOAH 52

Owasso 44, Webster 23

Verdigris 64, Lincoln Christian 35

Perkins-Tryon 66, OKC Southeast 36

Cascia Hall 59, Hale 32

OKC Marshall 46, Amarillo, Texas 26

Locust Grove 71, Inola 32

Vinita 64, Claremore 42

Luther 49, Mannford 33

Nowata 35, Salina 31, OT

Meeker 45, Bristow 44

Jones 63, Okemah 37

Idabel 51, Beggs 36

Classen SAS 53, Victory Christian 28

Oklahoma Union 44, Chelsea 32

OKC Millwood 71, Catoosa 26

Pawhuska 46, Tah. Sequoyah JV 38

Jay 49, Ketchum 36

Barnsdall 48, Hulbert 38

Depew 45, Oilton 26

Regent Prep 36, Prue 30

Yukon 50, El Reno 39

Union 53, Edmond Santa Fe 35

Checotah 67, Harding Charter 38

Bixby 70, OKC Storm 45

Summaries

Carl Albert 39,

Bartlesville 36

Carl Albert 11 6 15 7 — 39

Bartlesville 10 7 12 7 — 36

Carl Albert: Poole 13, Cofer 5, Talley 5, Traylor 5, Ashley 3, Sutton 3, M. Davis 2, Diez 2, Owens 1

Bartlesville: Gronnigan 10, Valentine 9, Elise Rovenstine 8, Elise Cone 5, Brown 2, Knollmeyer 2

Classen SAS 53,

Victory Christian 28

Classen SAS 16 10 13 14 — 53

Victory Chr. 8 7 8 5 — 28

Classen SAS: Buggs 17, Roberts 11, Harrison 10, Sutton 7, Morgan Kennedy 6, Allyson Kennedy 2

Victory Christian: Jessa Gilyard 11, Bella Wakley 6, Jaxie Wakley 5, Rachel Carlis 3, Ruthie Udoumoh 2, Harper Case 1

Hilldale 55, NOAH 52

NOAH 12 11 16 13 — 52

Hilldale 10 19 11 15 — 55

NOAH: Mallory Beasler 19, Jaiden Ingram 12, Aubrey Yant 9, Adler Yant 5, Emma Hay 3, Sydney Bell 3, Ali Langley 1

Hilldale: Makayla Williams 16, Carson Eichling 10, Madi Folsom 9, Skye Been 7, Celeste Wood 6, Nevaeh Johnson 5, Peyton Gaddy 2

Holland Hall 57,

Tahlequah 48

Holland Hall 17 10 12 18 — 57

Tahlequah 19 11 10 8 — 48

Holland Hall: Tyia Treleaven 15, Elise Hill 12, Ava Greer 10, Carrington Jones-Jackson 9, Johnna Orange 7, Miranda Davis 4

Tahlequah: Faith Springwater 18, Bowen 13, Kacey Fishinghawk 6, Kynli Heist 5, Lydia McAlvain 4, Naida Rodriguez 2

Jay 49, Ketchum 36

Jay 13 17 7 12 — 49

Ketchum 4 6 14 12 — 36

Jay: Farley 18, Lawerence 7, Buzzard 6, Foreman 6, Wiley 5, L. Kirby 4, Brantley 3

Ketchum: West 16, Farar 6, Kieslich 5, Henson 4, E. Flannigan 3, Scott 2

Locust Grove 71, Inola 32

Inola 8 12 7 5 — 32

Locust Grove 17 20 13 21 — 71

Inola: Marley Jo Eaves 6, Kelsie Roberts 6, Joci Bryant 5, Emma Bell 4, Madison Courtney 3, Macey Eaves 3, Madison Hawkins 2, Lacey Moss 2, Kasi Norman 1

Locust Grove: Kaitlynn Spradlin 13, Kamryn Binam 11, Landrey Sweeney 10, Madison Hunt 10, Madison Smith 7, Hailey Grass 4, Adrianne Fine 4, Ashley Panther 3, Mollee Thilges 3, Harley Culie 3, Tierra Williams 2, Makenna Wilson 1

Muskogee 44, Skiatook 27

Muskogee 12 12 17 3 — 44

Skiatook 5 2 12 8 — 27

Muskogee: D’Asia Brown 12, Lonnesha Hill 12, Shamaira Virgil 6, Bianca McVay 5, Akira Eubanks 4, Davin Wilson 3, Dezeray Burton 2

Skiatook: Taylor Hight 8, Bailey Henderson 6, Martina Aeschliman 4, Rylee Anglen 4, Rylee Massey 3, Madi Drummond 2

Oklahoma Union 44,

Chelsea 32

Okla. Union 21 13 7 3 — 44

Chelsea 9 5 12 6 — 32

Oklahoma Union: Lemos 11, Mark 10, Maddy McKinney 7, Hewitt 5, Sara McKinney 5, Bellar 3, Mathews 2, Taylor 1

Chelsea: Thurman 12, Hawkins 12, Plummer 4, Morrison 2, Draeger 2

Owasso 44, Webster 23

Owasso 17 10 9 8 — 44

Webster 4 10 4 5 — 23

Owasso: Avery VanCuren 14, Taylor Rose 6, Kelsey Korb 5, Laila Hamilton 5, Addisyn LeBeau 4, Ashlyne Cornejo 4, Grace Hildebrand 2, Mallory Hendrix 2, Ellie Morrill 2

Webster: Tatiana Pryor 9, Chrinasia Elbert 6, Iyanla Hancock 4, Airraneec Pritchard 2, Lydia Godwin 2

Pawhuska 46,

Tah. Sequoyah JV 38

Tah. Sequoyah JV 2 14 12 10 — 38

Pawhuska 10 13 13 10 — 46

Tah. Sequoyah JV: Leadingfox 13, Powie 7, Harp 5, Lacoy 3, Walker 2, Marshall 2, Deer 2, Stoop 2, Soap 2

Pawhuska: Reynolds 18, Laird 10, M. Curry 7, T. Curry 4, Bute 3, Nelson 2, Soliano 2

Regent Prep 36, Prue 30

Prue 6 9 3 12 — 30

Regent Prep 9 12 9 6 — 36

Prue: Katie Willcox 14, Zetta Biggs 6, Emma McCarthy 5, Anna McCarthy 4, Summer Hastings 1

Regent Prep: Ellie Hoemann 11, Mackenzie Mooberry 8, Zoe Camp 7, Liddie Shapleigh 5, Kate McElwain 3, Tatum Jackson 2

Union 53, Edmond Santa Fe 35

Edmond Santa Fe 4 17 10 4 — 35

Union 12 5 21 15 — 53

Edmond Santa Fe: Nero 15, Walker 8, Patterson 8, Long 2, Holiman 1, Daughty 1

Union: Darian Carr 14, Kaylen Nelson 13, Takyla Pitts 11, Jayla Burgess 9, Makenzie Malham 4, Mae Redmond 2

Verdigris 64,

Lincoln Christian 35

Verdigris 19 10 18 17 — 64

Lincoln Chr. 5 10 7 13 — 35

Verdigris: Kayla Darden 15, Lexy Borgstadt 14, Morgan Borgstadt 13, Jordan Chancellor 8, Megan Turner 5, Kylee McGuire 5, Makenzie Blackwell 4

Lincoln Christian: Brueggemann 18, Clayton 6, Gleason 5, Roberts 3, Talley 2, Smith 1

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