BLUE SPRINGS, Mo. -- Northeastern State's women's golf team finished sixth at the Central Region Preview, shooting 307 on Wednesday for a two-day total of 610.

The RiverHawks were led by Aitana Hernandez, who tied for sixth with a total score of 149. She finished three strokes behind Central Missouri's Rosie Klausner, who took medalist honors.

Nina Lee tied for 18th with a total of 152 and Kaylee Petersen was 26th with a 153 total. Kelly Swanson shot a 156 total totie for 32nd and Karlei Hemler shot a 161 total.

Central Missouri took home the team championship with a two-day total of 602 (303-299). Henderson State finished second with Nebraska-Kearney, Southwestern (Oklahoma) and Rogers State rounding out the top five.

The RiverHawks are back in action on Monday when they host the NSU Women's Classic at Cherokee Springs Golf Course in Tahlequah. The event will wrap up on Tuesday.

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