Mike Moore

Former Oral Roberts pitcher Mike Moore, the No. 1 overall MLB draft pick in 1981, will be inducted into the Oklahoma Sports Hall of Fame on Monday. File

 Michael Wyke

Just one year into his collegiate baseball career, Mike Moore felt his trajectory changing.

As a star at Eakly High School, Moore faced little adversity. After all, he had a minuscule 0.05 ERA as a senior.

That just made the 1979 spring — his freshman year at Oral Roberts University — disheartening.

Going from being nearly unhittable to a .500 mark was tough. New pitching mentor Jim Brewer had made tweaks to Moore’s delivery that had yet to prove effective.

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