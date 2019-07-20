British Open Golf

Rickie Fowler (left) talks to Xander Schauffele as they walk to the 16th green during the third round of the British Open at Royal Portrush in Northern Ireland, Saturday, July 20, 2019.(AP Photo/Matt Dunham)

 Matt Dunham

Rickie Fowler (Oklahoma State): In search of his first major title, Fowler is tied for sixth place after a 5-under 66 Saturday. He is eight shots off the lead. Fowler made his only bogey of the round on the fourth hole, then followed with birdies on Nos. 5, 7, 10, 11, 15 and 17.

Alex Noren (OSU): Both former OSU Cowboys are high on the leaderboard, as Noren sits in a tie for 12th after a 3-under 68. Noren had five birdies (Nos. 2, 4, 11, 13 and 17) on his card, with two bogeys (Nos. 9 and 12).

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