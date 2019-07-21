Rickie Fowler (Oklahoma State): Despite shooting a 3-over 74, Fowler ended Sunday where he started Sunday -- in a tie for sixth place. He had an up-and-down round with four birdies, three bogeys and two double-bogeys and finished the tournament at 5-under 279.

Alex Noren (OSU): Noren's 3-over 74 was good enough to jump up one spot, finishing in a tie for 11th place, finishing the tournament at 3-under 281. He had four bogeys and one birdie in Sunday's final round.

-- From staff reports

Tags