British Open Golf

Sweden's Alex Noren plays his shot at the 6th tee during the first round of the British Open Golf Championships at Royal Portrush in Northern Ireland, Thursday, July 18, 2019.(AP Photo/Matt Dunham)

 Matt Dunham

Alex Noren (OSU): Fired a 3-under 68 and sits in a 13-way tie for third, two shots off the lead. Had five birdies and two bogeys

Rickie Fowler (OSU): Had four birdies and three bogeys for a 1-under 70 and sits in a tie for 20th, four shots out of the lead.

Abraham Ancer (OU): Two bogeys and one birdie has him at 1-over 72 and tied for 54th.

Jimmy Walker (Oklahoma City native): Had five bogeys and two birdies en route to a 3-over 74. He's tied for 94th..

— From staff reports

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