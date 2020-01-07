The Oklahoma State University men's and women's tennis teams were both picked to finish fourth in the Big 12 preseason coaches poll, released Tuesday by the conference.

The Cowboys will open the 2020 season Jan. 12 against San Diego State in San Diego.

The Cowgirls open Jan. 11 with doubleheader against Abilene Christian and Wichita State on Jan. 11 in Stillwater.

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