BEAUMONT, Texas - Due to storms and poor field conditions, Oklahoma State's match against UTSA on Sunday in Beaumont, Texas was canceled. It will not be made up.

The teams battled to a 1-1 draw in the opening half before heavy rains and lightning entered the area.

OSU returns to action Thursday when the Cowgirls travel to Norman to take on Bedlam-rival Oklahoma in a non-conference contest.

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