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OSU Wrestler Daton Fix of Sand Springs, will make his senior international debut at the Pan-American Games Friday in Lima, Peru. Tulsa World file

 Jessie Wardarski

Oklahoma State wrestler Daton Fix will compete at the Pan American Games Friday in Lima, Peru, his international debut at the Senior level.

The Sand Springs native and three-time Tulsa World Wrestler of the Year takes on Daniel Alves Do Nascimento of Brazil in the quarterfinals bout at 10 a.m. Friday, streaming live on ESPN3.

Fix is coming off a Final X performance in which he defeated 2017 World silver medalist Thomas Gilman to take over the 57-kilogram spot on the U.S. Men's Freestyle roster.

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