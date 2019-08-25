An overtime goal in the 105th minute by Kaylee Dao gave the Oklahoma women's soccer team a 1-0 victory over Arkansas Sunday night in Fayetteville, Arkansas.

The Sooners (2-0) have posted back-to-back shutouts to begin the season.

Five minutes into the second overtime, OU's Hailey Davidson took a shot that was deflected off the Arkansas keeper. Dao collected the rebound, took a shot from close range and found the back of the net to end the game.

OU is back at home Thursday to face rival Oklahoma State in a nonconference Bedlam game at 7 p.m. at John Crain Field in Norman.

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