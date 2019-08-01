Orange Bowl Dec 30

Oklahoma Sooners wide receiver CeeDee Lamb (2) celebrates after catching a touchdown pass during the Capital One Orange Bowl between the Alabama Crimson Tide and the Oklahoma Sooners at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Fla. on Saturday, December 29, 2018. IAN MAULE/Tulsa World

 Ian Maule

Oklahoma enters the season ranked No. 4 in the Amway Coaches Poll released on Thursday morning.

It is the fourth consecutive season that the Sooners have started inside the top five of the poll voted on by 65 head coaches.

Oklahoma is ranked behind No. 1 Clemson, No. 2 Alabama and No. 3 Georgia. Ohio State rounds out the top five. Clemson, the defending national champions, received 59 first-place votes. The Crimson Tide received the six other first-place votes. 

Big 12 teams joining the Sooners include No. 10 Texas and No. 24 Iowa State. TCU, West Virginia, Oklahoma State and Baylor also received votes by the panel of coaches.

Oklahoma’s Lincoln Riley and Oklahoma State’s Mike Gundy are not part of the voting panel. Tulsa’s Philip Montgomery does vote for the top 25.

Eric Bailey

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eric.bailey@tulsaworld.com

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Sports Writer

Eric covers the University of Oklahoma football and men’s basketball teams. A Haskell Indian Nations University graduate, he has been a member of the Tulsa World sports staff for 12 years. Phone: 918-581-8391