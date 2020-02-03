MEN’S BASKETBALL

Oklahoma at Texas Tech

8 p.m. Tuesday

United Supermarkets Arena,

Lubbock, Texas

ESPN2; KTBZ-1430

Oklahoma (14-7, 4-4)

Ht. Pt. Rb.

G Bieniemy 6-5 4.6 3.9

G Harmon 6-1 7.8 2.0*

G Reaves 6-5 14.6 5.3

F Manek 6-9 15.9 6.4

F Doolittle 6-7 14.4 8.8

*assists per game

Texas Tech (13-8, 4-4)

Ht. Pt. Rb.

G Shannon 6-6 11.9 4.7

G Ramsey 6-4 15.9 4.4

G Edwards 6-3 11.6 3.0*

G Moretti 6-3 13.5 2.3*

F Holyfield 6-8 9.1 5.0

*assists per game

Eric Bailey

918-581-8391

eric.bailey@tulsaworld.com

Twitter: @ericbaileyTW

Tags

Sports Writer

Eric covers the University of Oklahoma football and men’s basketball teams. A Haskell Indian Nations University graduate, he has been a member of the Tulsa World sports staff for 12 years. Phone: 918-581-8391