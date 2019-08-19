The Oklahoma volleyball team will hold a Crimson vs. Cream scrimmage at 2 p.m. Saturday at McCasland Field House in Norman.

Admission is free, and the Sooners will sign autographs for fans immediately following the match.

Season and single-match tickets are now on sale. Fans can order online through SoonerSports.com or over the phone at 405-325-2424 or 800-456-GoOU.

After opening the 2019 campaign with back-to-back road tournaments, the Sooners open their home slate with the OU Nike Invitational Sept. 13-14, hosting Arizona State, Louisiana and Georgia Tech.

Tags