...WINTRY MIX EXPECTED TO IMPACT TRAVEL ACROSS THE REGION LATE
TONIGHT THRU WEDNESDAY NIGHT...
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO
3 PM CST WEDNESDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW AND SLEET
ACCUMULATIONS OF UP TO ONE INCH AND ICE ACCUMULATIONS OF A
LIGHT GLAZE.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
OKLAHOMA.
* WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 3 PM CST WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS CALL 1-844-465-4997 OR GO TO
OKROADS.ORG.
&&