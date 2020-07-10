THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
NORTHEASTERN CREEK COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
WEST CENTRAL WAGONER COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
SOUTHERN TULSA COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
* UNTIL 200 PM CDT.
* AT 1058 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN
THE ADVISORY AREA.
* SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
TULSA... BROKEN ARROW...
SAND SPRINGS... BIXBY...
SAPULPA... JENKS...
GLENPOOL... COWETA...
MANNFORD... KIEFER...
KEYSTONE STATE PARK... JENKS RIVERSIDE AIRPORT...
STONEBLUFF... ONETA...
LIBERTY... GRAY...
LEONARD...
A QUICK INCH OF RAIN IS EXPECTED OVER THE AREA IN LESS THAN AN HOUR.
THIS RAIN WILL RESULT IN MINOR FLOODING.
THIS INCLUDES INTERSTATE 44 BETWEEN MILE MARKERS 205 AND 226.
Weather Alert
...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SOUTHWESTERN WAGONER...
NORTHWESTERN MUSKOGEE AND SOUTHEASTERN TULSA COUNTIES UNTIL 1215 PM
CDT...
AT 1140 AM CDT, A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES NORTH OF
STONEBLUFF, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH.
WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS STORM.
LOCATIONS IN OR NEAR THE PATH INCLUDE...
BROKEN ARROW... BIXBY...
COWETA... HASKELL...
STONEBLUFF... ONETA...
REDBIRD... LEONARD...
CHOSKA...
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.
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Kelly has covered college football and college basketball for the World since 2012. She spends her spare time as an animal rescue volunteer, focusing on spaying and neutering community cats in the Tulsa area. Phone: 918-581-8452
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