The University of Oklahoma season opener could be moved up a week, if the NCAA grants a waiver allowing it.

According to a report from The Oklahoman, OU is seeking for the home game against Missouri State to be moved from Sept. 5 to Aug. 29.

The rationale is to provide an off week after each of the first two games, giving more time for COVID-19 testing and potential quarantine or isolation, according to the report.

For the rest of the nonconference schedule, the Sooners are slated to host Tennessee on Sept. 12 before a visit to Army on Sept. 26.

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Kelly Hines

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Kelly has covered college football and college basketball for the World since 2012. She spends her spare time as an animal rescue volunteer, focusing on spaying and neutering community cats in the Tulsa area. Phone: 918-581-8452