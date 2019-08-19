LA Tech vs. Tulsa FB

Tulsa’s Trey Watts (left) scores a touchdown against Louisiana Tech at Joe Aillet Stadium in Ruston, La., on Nov. 23, 2013 in the last meeting between the teams. The schools have announced they will play each other in 2024 and 2025. Dacia Idom/AP file via the News-Star

 Dacia Idom/The News-Star

The University of Tulsa will face a familiar foe again in 2024 and 2025.

TU announced Monday that the Hurricane has agreed to a home-and-home football series with former Conference USA opponent Louisiana Tech.

The series will start Sept. 21, 2024, at Joe Aillet Stadium in Ruston, Louisiana. TU will host Louisiana Tech the next season on Sept. 27, 2025, at H.A. Chapman Stadium.

TU has played Louisiana Tech 10 times, with the Bulldogs leading the all-time series 7-3. TU won the last meeting, 24-14, in 2013.

Dekota Gregory

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