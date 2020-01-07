Men’s basketball

Tulsa at Cincinnati

6 p.m. Wednesday

Fifth Third Arena, Cincinnati

ESPNU, KXBL-99.5

Tulsa (9-5, 1-0)

;Ht.;Pt.;Rb.

G;Joiner;6-3;7.0;3.8

G;Korita;6-5;6.8;2.8

F;Rachal;6-6;14.8;6.9

F;Horne;6-7;11.6;4.5

C;Ugboh;7-0;2.0;1.7

Cincinnati (8-6, 1-1)

;Ht.;Pt.;Rb.

G;Adams-Woods;6-3;6.0;2.5

G;Cumberland;6-5;13.2;3.3

G;Williams;6-5;12.4;4.8

F;Scott;6-8;8.4;9.0

C;Vogt;7-1;13.6;6.5

Kelly Hines

918-581-8452

kelly.hines@tulsaworld.com

Twitter: @KellyHinesTW

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Sports Writer

Kelly has been the University of Tulsa football and basketball beat writer since 2014. She grew up in Moore, was valedictorian at Christian Heritage Academy and graduated from Oklahoma State University. Phone: 918-581-8452