MEN’S BASKETBALL

UConn at Tulsa

6 p.m. Thursday, Reynolds Center

ESPN2, KXBL fm99.5

UConn (11-10, 2-6)

Ht. Pt. Rb.

G Vital 6-2 14.3 6.6

G Gaffney 6-2 2.9 1.0

G Bouknight 6-4 10.3 3.3

F Akok 6-9 6.6 6.1

C Carlton 6-11 8.7 6.2

TULSA (15-6, 7-1)

Ht. Pt. Rb.

G Joiner 6-3 7.4 3.8

G Korita 6-5 5.9 2.6

F Rachal 6-6 14.1 6.4

F Horne 6-7 11.8 5.2

C Ugboh 7-0 1.9 1.9

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