Summary: Parker Curry shut out Northwest Arkansas over eight innings and the Tulsa Drillers pushed across an unearned run in the bottom of the eighth Thursday night to defeat the Naturals 1-0 before a crowd of 3,974 at ONEOK Field.

Notes: Curry (4-5) scattered five hits, struck out eight and walked none. Jordan Sheffield gave up two one-out singles, but got a forceout at third base. A wild pitch moved up Gabriel Cancel to third, but Sheffield struck out Khalil Lee to end the game and post his sixth save. ... Carlos Rincon reached on a fielding error leading off the Drillers’ eighth and Jared Walker sacrificed pinch runner Logan Landon to second. Landon advanced to third on Errol Robinson’s single and scored on Drew Avans’ single. ... Tulsa only managed four hits against Daniel Tillo (two hits over seven innings) and reliever Franco Terrero (2-5).

Up next: 7:05 p.m. Friday vs. NW Arkansas

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