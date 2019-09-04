Summary: The Arkansas Travelers pushed across one run in the seventh and eighth innings Wednesday off Nolan Long to rally for a 2-1 win over the Tulsa Drillers in Game 1 of the Texas League North Division finals in North Little Rock.

Notes: The Drillers’ Connor Wong hit an opposite-field home run to right field off Ricardo Sanchez in the fifth inning to break up a scoreless pitchers’ duel. ... The Travelers tied the game in the seventh on singles by Mike Ahmed and Luis Liberato, a sacrifice by Donnie Walton and an RBI groundout by Jarred Kelenic. ... The winning run was unearned, thanks to a throwing error by second baseman Omar Estevez... Tulsa starter Josiah Gray pitched a strong five innings, giving up four hits, striking out six and walking one.

Game 2: 7:10 p.m. Thursday at Arkansas

Radio: KTBZ-1430

Next home game: Game 3 7:05 p.m. Friday at ONEOK Field