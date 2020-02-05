A former local college basketball player has been named the 2019 Steer Wrestling Rookie of the Year.

Dennell Henderson, 26, took the title by winning $47,347 in his first year on the circuit.

“I always played sports but never had time to go rodeo until now,” Henderson said. “It's what I always wanted to do. It's just a great feeling to wake up and do what I really love now.”

Following his career at Connors State (2012 and 2013), Henderson played at Oral Roberts University.

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