Former Oklahoma State wrestler Alex Dieringer will have a Final X wrestle-off with Kyle Dake for the 79-kilogram freestyle World Team spot in Round Rock, Texas, on Aug. 17.

The winner of the best-of-three series will be the United States’ representative at the 2019 World Wrestling Championships in Nur-Sultan, Kazakhstan in September.

The former Cowboy looks to qualify for his first Senior World Team spot at the event.

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