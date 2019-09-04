Athletes of the week

SOFTBALL

McKayla Carney

Broken Arrow • INF

Junior went 8-for-17 with nine RBIs, nine runs, one double and one home run for the Tigers during their 5-1 run at the Tournament of Champions in Colorado.

VOLLEYBALL

Clara Giddens

Summit Christian • Libero

Senior was named the Okay tournament most valuable player after averaging 12 digs and 3 aces per game and had a pass rate of 78.9%.

CROSS COUNTRY

Caden Goss

Fort Gibson

Junior runner completed the 4K event at the Early Tiger Invitational in Tahlequah with a time of 12 minutes, 49 seconds, which was 20 seconds ahead of the second-place finisher.