James Aydelott’s forecast

Kickoff: Mostly sunny, 92° • Halftime: 88° • End of game: 82°

On FOX23 tonight

6:20 p.m.: Live from the FOX23 Game of the Week, Broken Arrow at Union • 10:15 p.m.: Live from Bixby at Jenks • High School Football Tonight, 11 p.m.: Live from Broken Arrow at Union and Bixby at Jenks, along with highlights of Fayetteville at Owasso, Booker T. Washington at Bishop Kelley, Sapulpa at Edison, Claremore at Bartlesville, Collinsville at Oologah, Wagoner at Coweta, Cascia Hall at Holland Hall and Verdigris at Sperry.

Cox game

of the Week

Broken Arrow at Union, 7 p.m. • On Cox TV (1003), FOX23's Nathan Thompson is on the call as the defending 6AI state champ Tigers try to move to 2-0 on the year.

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