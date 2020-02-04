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Metro Christian football player Asher Link is committed to Air Force.  MATT BARNARD/Tulsa World

 MATT BARNARD

Metro Christian quarterback Asher Link committed to Air Force on Tuesday and will sign Wednesday.

Link, an All World offensive player-of-the-year finalist, accounted for 5,394 yards and 73 touchdowns as he led the Patriots to the Class 2A state title in 2019. During his career, he accounted for 11,451 yards and 131 TDs.

Link also was used in the secondary in special situations and had three interceptions in 2019.

— Barry Lewis,

Tulsa World

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