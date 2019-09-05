Clinton will celebrate its 100 years of football this weekend.

The Red Tornadoes will host Woodward at 7 p.m. Friday, and former Clinton players will be recognized during a pregame ceremony at 6:30.

There will be a pep rally in downtown Clinton at 3:30, followed by a Tornado Tailgate on the practice field from 5-6:30. On Saturday, there will be a Continue the Tradition golf tournament at Riverside Golf Course in Clinton.

Clinton, ranked No. 5 in Class 4A, is tied for second in OSSAA history with 16 state football championships. Jenks also has 16 and Ada leads with 19. Clinton also is tied with Jenks for the most state runner-up finishes with nine.

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