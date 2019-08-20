Sand Springs Practice

Sand Springs' head coach Dustin Kinard talks to offensive linemen during Sand Springs football practice at Charles Page High School on Thursday, May 23, 2019. IAN MAULE/Tulsa World

 JessieWardarskiTulsa World

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Sand Springs hopes to improve on last year’s 3-7 record, but coach Dustin Kinard already considers himself a winner.

Kinard is cancer free, 11 months after being diagnosed with pancreatic cancer, which can be terminal if not detected early.

He had two-thirds of his pancreas and his spleen removed in February and is nearing the end of about seven months of chemotherapy.

“I’m truly blessed,” he said.

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