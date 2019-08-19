TREY LIPPE MORRISON

Trey Lippe Morrison (left) will be part of a Showtime-televised, outdoor boxing card in Broken Arrow on Aug. 23. NATE BILLINGS/The Oklahoman, file

 NATE BILLINGS

Trey Lippe Morrison, who will be in the main undercard fight of Friday's "Rumble in the Rose District" live boxing event on Broken Arrow's Main Street, will be greeting fans and signing autographs in Broken Arrow Wednesday.

Morrison will be at Franklin's (203 S. Main) from 6-6:30 p.m., The Rooftop (214 S. Main) from 6:40-7:10 p.m. and Broken Arrow Brewing Company (333 W. Dallas) from 7:20-7:50 p.m.

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