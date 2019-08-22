...FLASH FLOODING REMAINS POSSIBLE TONIGHT...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTHWEST ARKANSAS AND NORTHEAST OKLAHOMA...
INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES...IN NORTHWEST ARKANSAS...
BENTON. IN NORTHEAST OKLAHOMA...CRAIG...CREEK...DELAWARE...
MAYES...NOWATA...OSAGE...OTTAWA...PAWNEE...ROGERS...TULSA AND
WASHINGTON OK.
* THROUGH FRIDAY MORNING
* LOCALLY HEAVY RAINFALL IS EXPECTED TO DEVELOP THROUGH THE
AFTERNOON AND INTO TONIGHT ACROSS PARTS OF NORTHEAST OKLAHOMA
AND INTO NORTHWEST ARKANSAS. MOST LOCATIONS WILL SEE AT MOST 1
TO 2 INCHES OF RAINFALL, BUT ISOLATED SPOTS COULD SEE AS MUCH
AS 3 TO 4 INCHES. THESE RAINFALL AMOUNTS COULD LEAD TO FLASH
FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
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