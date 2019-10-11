...FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM CDT SATURDAY...
* WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES IN THE MID 20S TO LOWER 30S.
* WHERE...EASTERN OKLAHOMA AND WESTERN ARKANSAS.
* WHEN...FROM 1 AM TO 8 AM CDT SATURDAY.
* IMPACTS...THESE CONDITIONS WILL KILL PLANTS AND OTHER TENDER
VEGETATION THAT ARE LEFT OUTDOORS OR UNPROTECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
OUTDOOR WATER PIPES SHOULD BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO RUN
IN A SLOW STEADY STREAM. PRECAUTIONS SHOULD ALSO BE TAKEN TO
PROTECT SMALL PLANTS AND TENDER VEGETATION.
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