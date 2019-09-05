Texas League playoffs

Best-of-5; *-if necessary

North Division

Arkansas 1, Tulsa 0

Wednesday: Arkansas 2, Tulsa 1

Thursday: at Arkansas, 7:10 p.m.

Friday: at Tulsa, 7:05 p.m.

*Saturday: at Tulsa, 7:05 p.m.

*Sunday: at Tulsa, 1:05 p.m.

South Division

Midland 1, Amarillo 0

Wednesday: Midland 8, Amarillo 3

Thursday: at Amarillo, 7:05 p.m.

Friday: at Midland, 6:30 p.m.

*Saturday: at Midland, 7 p.m.

*Sunday: at Midland, 2 p.m.

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