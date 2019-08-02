Tulsa's Judah Schwoegler, 12, finished fifth out of 10 batters in the T-Mobile Little League Home Run Derby West regional finals at Seattle's T-Mobile Park on Sunday. The top four advance to the finals at the Little League World Series. Schwoegler, who won the local qualifier in June, hit 10 homers, but was edged out by one for the final spot by Brady Ebel, son of Los Angeles Dodgers coach Dino Ebel.

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