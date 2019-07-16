Bus Rapid Transit

Interior of the new Bus Rapid Transit bus being show off at the downtown bus station in Tulsa, OK, July 9, 2019. STEPHEN PINGRY/Tulsa World

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Trump’s rainbow

The prez likes the glitter of gold

And the green of dollars, so bold,

But he will certainly frown

At the color of brown

And doesn’t hide it, truth be told.

—Les Barrett, Bixby

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