BOULDER AVE. CONSTRUCTION

Construction equipment, barrels, cones and signs line Boulder Avenue downtown Tulsa. MIKE SIMONS/Tulsa World file

 MIKE SIMONS

The Potemkin paradox

Whatever happened to Russian collusion?

Did Mueller deflate the delusion?

Now, “He’s a big racist.”

Seems the new basis

To lead to a no-Trump conclusion.

— John Staedke, Tulsa

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