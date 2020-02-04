Throwback Toonsday: There is an ‘I’ in team

...WINTER STORM TO IMPACT THE REGION TODAY WITH SIGNIFICANT
TRAVEL DISRUPTIONS ALONG THE I-44 CORRIDOR...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CST
TONIGHT...
* WHAT...PERIODIC LIGHT TO MODERATE SNOW WILL CONTINUE
THROUGH THE DAY AND INTO THE EVENING HOURS. THE SNOW MAY
BE HEAVY AT TIMES LATE THIS MORNING AND INTO THE EARLY
AFTERNOON. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6 INCHES
CAN BE EXPECTED, WITH THE HIGHEST AMOUNTS CURRENTLY
FORECAST ALONG AND SOUTHEAST OF THE INTERSTATE 44 CORRIDOR.
* WHERE...NORTHEAST AND EAST CENTRAL OKLAHOMA.
* WHEN...THROUGH MIDNIGHT CST WEDNESDAY NIGHT.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE,
ESPECIALLY WHERE THE HEAVIEST SNOW BANDS DEVELOP. THE
HAZARDOUS CONDITIONS ARE EXPECTED TO IMPACT THE EVENING
COMMUTE. ROAD CONDITIONS WILL DETERIORATE CONSIDERABLY
THROUGH THE DAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS CALL 1-844-465-4997 OR GO TO
OKROADS.ORG.
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