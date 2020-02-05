LJ Wallace

Atwater, Calif. (Iowa Western C.C.) • S • 6-3 • 200

Rivals: HHH

Wallace, who started his college career at Colorado, was the only player to sign with Tulsa on Wednesday. TU still has numbers at safety, but Wallace could provide some immediate depth with TU graduating five at the position this year.

Dekota Gregory

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dekota.gregory@tulsaworld.com

Twitter: @dekotagregory

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Sports Writer

Dekota covers the University of Tulsa football team and ORU men’s basketball team. An Oklahoma State University graduate, he was an intern for the Tulsa World before joining in 2019.