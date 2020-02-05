...WINTER STORM TO WIND DOWN THIS EVENING...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CST
TONIGHT...
* WHAT...LIGHT TO OCCASIONALLY MODERATE SNOW WILL INCREASE LATE
AFTERNOON AND INTO THE EVENING FOR AREAS ALONG AND JUST
SOUTHEAST OF THE INTERSTATE 44 CORRIDOR. ADDITIONAL SNOW
ACCUMULATIONS OF UP TO AN INCH WILL BE POSSIBLE THROUGH MID TO
LATE EVENING. STORM TOTAL ACCUMULATIONS FROM 3 TO 6 INCHES WILL
BE COMMON.
* WHERE...NORTHEAST AND EAST CENTRAL OKLAHOMA, AND BENTON COUNTY
IN FAR NORTHWEST ARKANSAS.
* WHEN...UNTIL MIDNIGHT CST TONIGHT.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS MAY IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
IN ARKANSAS, FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS CALL 1-800-245-
1672 OR GO TO IDRIVEARKANSAS.COM. IN OKLAHOMA, FOR THE LATEST
ROAD CONDITIONS CALL 1-844-465-4997 OR GO TO OKROADS.ORG.
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