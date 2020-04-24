Watch a Tulsa World virtual town hall: Interview with Tulsa Mayor G.T. Bynum on reopening Tulsa

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 145 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTHWEST ARKANSAS
BENTON CRAWFORD WASHINGTON AR
IN WEST CENTRAL ARKANSAS
SEBASTIAN
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES
IN EAST CENTRAL OKLAHOMA
CHEROKEE MUSKOGEE OKFUSKEE
SEQUOYAH
IN NORTHEAST OKLAHOMA
ADAIR CRAIG CREEK
DELAWARE MAYES NOWATA
OKMULGEE OSAGE OTTAWA
PAWNEE ROGERS TULSA
WAGONER WASHINGTON OK
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
HASKELL LATIMER LE FLORE
MCINTOSH PITTSBURG
THIS INCLUDES THE CITIES OF BARTLESVILLE, BENTONVILLE, CLAREMORE,
EUFAULA, FAYETTEVILLE, FORT SMITH, GROVE, JAY, MCALESTER, MIAMI,
MUSKOGEE, NOWATA, OKEMAH, OKMULGEE, PAWHUSKA, PAWNEE, POTEAU,
PRYOR, ROGERS, SALLISAW, SAPULPA, SPRINGDALE, STIGLER, STILWELL,
TAHLEQUAH, TULSA, VAN BUREN, VINITA, WAGONER, AND WILBURTON.