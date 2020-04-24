Watch a Tulsa World virtual town hall: Interview with Tulsa Mayor G.T. Bynum on reopening Tulsa

Weather Alert

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH 145 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN NORTHWEST ARKANSAS

BENTON                CRAWFORD              WASHINGTON AR

IN WEST CENTRAL ARKANSAS

SEBASTIAN

IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES

IN EAST CENTRAL OKLAHOMA

CHEROKEE              MUSKOGEE              OKFUSKEE
SEQUOYAH

IN NORTHEAST OKLAHOMA

ADAIR                 CRAIG                 CREEK
DELAWARE              MAYES                 NOWATA
OKMULGEE              OSAGE                 OTTAWA
PAWNEE                ROGERS                TULSA
WAGONER               WASHINGTON OK

IN SOUTHEAST OKLAHOMA

HASKELL               LATIMER               LE FLORE
MCINTOSH              PITTSBURG

THIS INCLUDES THE CITIES OF BARTLESVILLE, BENTONVILLE, CLAREMORE,
EUFAULA, FAYETTEVILLE, FORT SMITH, GROVE, JAY, MCALESTER, MIAMI,
MUSKOGEE, NOWATA, OKEMAH, OKMULGEE, PAWHUSKA, PAWNEE, POTEAU,
PRYOR, ROGERS, SALLISAW, SAPULPA, SPRINGDALE, STIGLER, STILWELL,
TAHLEQUAH, TULSA, VAN BUREN, VINITA, WAGONER, AND WILBURTON.

Weather Alert

...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR NORTHWESTERN ROGERS...
SOUTHEASTERN OSAGE...SOUTHERN WASHINGTON...SOUTHWESTERN NOWATA AND
NORTHEASTERN TULSA COUNTIES UNTIL 530 PM CDT...

AT 452 PM CDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 2 MILES NORTHWEST OF AVANT TO 8 MILES NORTHEAST OF
WALNUT CREEK STATE PARK. MOVEMENT WAS EAST AT 35 MPH.

PENNY TO NICKEL SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 40 MPH WILL BE
POSSIBLE WITH THESE STORMS.

LOCATIONS IN OR NEAR THE PATH INCLUDE...
SKIATOOK...                       COLLINSVILLE...
OOLOGAH...                        RAMONA...
AVANT...                          TALALA...
VERA...                           WATOVA...
WOLCO...

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR
NORTHEASTERN OKLAHOMA.
special report
Sponsored by the George Kaiser Family Foundation

Watch a Tulsa World virtual town hall: Interview with Tulsa Mayor G.T. Bynum on reopening Tulsa

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The sixth Tulsa World “Let’s Talk” virtual town hall is an interview with Tulsa Mayor G.T. Bynum recorded Friday afternoon after he announced the plan to reopen the city. 

The town hall forums are being moderated by Wayne Greene, editorial page editor of the Tulsa World.

The forums are sponsored by the George Kaiser Family Foundation.

Tulsa restaurants offering curbside service and other options following closures

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