In a recent travel feature, National Geographic listed the Gathering Place’s Chapman Adventure Playground alongside 11 other “mind-bending” playgrounds in Paris, Tokyo, St. Louis and New York City as the world’s greatest.
Weather Alert
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...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT WEDNESDAY... * TEMPERATURE...HIGH TEMPERATURES IN THE MID TO UPPER 90S ARE EXPECTED WEDNESDAY AFTERNOON. * HEAT INDEX...MAXIMUM HEAT INDEX VALUES 105 TO 110 DEGREES. * IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 911. &&