Welcome to the Broadway District in downtown Coweta for the 45th Annual Fall Festival celebration!

The Coweta Chamber of Commerce will roll out the red carpet to thousands of visitors, alumni and community friends Sept. 12-14.

Included in the pages of this special edition you will find information about the young ladies competing for royalty honors, highlights on grandstand stage headliners and a look at all of the activities that will take place during the festival's three-day run.

Bring the family and enjoy the festivities!

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