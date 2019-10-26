Notebook: Lincoln Christian wins 4A boys and girls state titles
Fort Gibson's Caden Goss captures 4A cross country title
At Shawnee
Boys distance: 5K; Girls distance: 3,200 meters
Top 20 individual finishers listed
4A boys
Teams: Lincoln Christian 75, 2. Byng 108, 3. Madill 123, 4. Weatherford 130, 5. Holland Hall 165, 6. Community Christian 182, 7. Metro Christian 218, 8. Cache 225, 9. Anadarko 240, 10. Bethany 242, 11. Harding 257, 12. Elk City 339, 13. Cascia Hall 367, 14. Blanchard 385, 15. Kingfisher 428, 16. Newcastle 429, 17. Sulphur 436, 18. Wagoner 448, 19. Seminole 449, 20. Berryhill 479, 21. Poteau 525.
Individuals: 1. Caden Goss, Fort Gibson, 16:15.81; 2. Nate Gibson, Lincoln Christian, 16:17.70; 3. Ike Walker, Holland Hall, 16:45.35; 4. Miguel Duran, Madill, 17:00.38; 5. Andrew Smithwick, Lincoln Christian, 17:02.99; 6. Harley Cobb, Byng, 17:03.35; 7. Maverick Stephenson, Community Christian, 17:07.54; 8. Justin Hill, Anadarko, 17:11.88; 9. Andres Arrieta, Weatherford, 17:20.10; 10. Caleb Cain, Metro Christian, 17:20.38; 11. Ryan Mclaughlin, Harding, 17:22.22; 12. John Venetich, Wagoner, 17:22.59; 13. Josiah Antis, Lincoln Christian, 17:30.11; 14. Xzavier Cozad, Anadarko, 17:30.74; 15. Carson Smith, Metro Christian, 17:31.09; 16. Trenton Weber, Community Christian, 17:31.45; 17. Tanner Huffman, Bridge Creek, 17:34.18; 18. Fisher Bailey, Byng, 17:35.72; 19. Daniel Birchell, Bethany, 17:36.42; 20. Jon Biersdorfer, Lincoln Christian, 17:37.47
4A girls
Teams: 1. Lincoln Christian 67, 2. Madill 99, 3. Cache 166, 4. Pauls Valley 180, 5. Harrah 189, 6. Weatherford 197, 7. Community Christian 237, 8. Kingfisher 239, 9. Blanchard 240, 10. Anadarko 291, 11. Wagoner 303, 12. Sulphur 339, 13. Jay 340, 14. Cascia Hall 350, 15. Metro Christian 362, 16. Stilwell 363, 17. Elk City 385, 18. Vinita 390, 19. Tuttle 400, 20. Perkins-Tryon 410, 21. Seminole 440.
Individuals: 1. Jordan Hoffman, Weatherford, 12:11.39; 2. Libby Rowland, Holland Hall, 12:14.28; 3. Addie Brooks, Lincoln Christian, 12:18.57; 4. Valeria Calderon, Madill, 12:24.70; 5. Shelby Cargill, Cache, 12:25.94; 6. Kaylen King, Bethany, 12:30.08; 7. Madi Surber, Tuttle, 12:32.63; 8. Gabriella Degeorge, 12:41.28; 9. Jaylen Riley, Lincoln Christian, 12:46.41; 10. Zoey Evans, Kingfisher, 12:51.58; 11. Elizabeth Saldana, Anadarko, 12:56.82; 12. Haley Smith, Community Christian, 13:01.38; 13. Katyln Davenport, Pauls Valley, 13:04.59; 14. Katon Lunsford, Kingfisher, 13:05.85; 15. Kennadi Price, Weatherford, 13:06.13; 16. Deesa Neely, Byng, 13:11.67; 17. Eden Rutledge, Blanchard, 13:14.36; 18. Katie Klimkowski, Harrah, 13:15.94; 19. Isabella Murphy, Lincoln Christian, 13:16.36; 20. Kenzie Heeke, Blanchard, 13:17.90.
3A boys
Teams: 1. Kiefer 63, 2. Oklahoma Christian 99, 3. Marietta 117, 4. Chisholm 146, 5. Regent Prep, 149, 6. Tahlequah Sequoyah 170, 7. Marlow 223, 8. Plainview 227, 9. Meeker 254, 10. Riverside 276, 11, Comanche 299, 12. Bethel 320, 13. Latta 328, 14. Chandler 397, 15. Purcell 412, 16. Christian Heritage 421, 17. Little Axe 436, 18. Heavener 451, 19. Keys 485, 20. Henryetta 503, 21. OKC Heritage Hall 512.
Individuals: 1. Agustin Lopez, Little Axe, 17:01.26; 2. Phoenix Randleman, Kiefer, 17:01.50; 3. Carlos Vallejo, Chisholm, 17:16.15; 4. Andrew Belk, Victory Christian, 17:21.47; 5. Wyatt Vinson, Marietta, 17:27.14; 6. Landon Ellis, Comanche, 17:35.52; 7. Cooper Garden, Kiefer, 17:36.80; 8. Ethan Stovall, Oklahoma Christian, 17:37.06; 9. Riley Randall, Meeker, 17:44.11; 10. Colton Ingmire, Bethel, 17:51.65; 11. Mike Lawrence, Oklahoma Christian, 17:57.79; 12. Kyle Ginn, Purcell, 17:59.00; 13. Jackson Mazzei, Regent Prep, 17:59.23; 14. Danny Sanchez, Marietta, 18:02.83; 15. Ty Rupert, Kiefer, 18:03.91; 16. Carlos Ramos, Comanche, 18:08.44; 17. Braxton Bussell, Meeker, 18:10.19; 18. Michael Portman, Regent Prep, 18:10.42; 19. Josh Hottell, Plainview, 18:14.71; 20. Kyler Williams, Marietta, 18:15.33.
3A girls
Teams: 1. Marietta 62, 2. Plainview 80, T3. Tahlequah Sequoyah, Regent Prep 124; 5. Kiefer 161, 6. Marlow 206, 7. Christian Heritage 236, 8. Dove Science 242, 9. Chandler 256, 10. Eufaula 298, 11. Keys 335, 12. Adair 340, 13. Chisholm 347, 14. Lexington 390, 15. Comanche 392, 16. Alva 398, 17. Crossings Christian 399, 18. Heritage Hall 406, 19. Holdenville 413, 20. Dewey 430, 21. Purcell 460.
Individuals: 1. Tabitha Fox, Jones, 12:11.35; 2. Kayla Harp, Tahlequah Sequoyah, 12:19.66; 3. Korie Kizarr, Marlow, 12:26.37; 4. Kaelyn Dobbins, Marietta, 12:38.90; 5. Natalia Cleveland, Regent Prep, 12:39.51; 6. Mandy Sykora, Marietta, 12:40.65; 7. Madi Turner, Plainview, 12:42.56; 8. Asa Robbins, Tahlequah Sequoyah, 12:48.07; 9. Jacey Keith, Plainview, 12:48.48; 10. Micah Chandler, Christian Heritage, 12:50.38; 11. Helen Park, Heritage Hall, 12:51.17; 12. Tanasia Randle, Marietta, 12:51.43; 13. Emma Vernon, Christian Heritage, 12:53.17; 14. Kate McKinney, Regent Prep, 12:57.22; 15. Madison Lemons, Marietta, 12:57.89; 16. Daisy Enriquez, Dove, 13:00.25; 17. Shayna Hendrix, Kiefer, 13:01.83; 18. Ellie Hoemann, Regent Prep, 13:02.55; 19. Scarlett Williams, Plainview, 13:04.81; 20. Conlie Smith, Tahlequah Sequoyah, 13:06.79.
2A boys
Teams: 1. Mooreland 76, 2. Rejoice Christian 81, 3. Calvin 150, 4. Oklahoma Christian 165, 5. Hooker 191, 6. Carnegie 241, 7. Tushka 265, 8. Chouteau-Mazie 270, 9. Silo 273, 10. Lomega 278, 11. Oktaha 278, 12. Hammon 322, 13. Hollis 347, 14. Timberlake 362, 15. Riverfield 370, 16. Merritt 371, 17. Kremlin-Hillsdale, 375, 18. Oklahoma Bilble 392, 19. Wister 422, 20. Hobart 429, 21. Warner 491.
Individuals: 1. Collen Mclain, Mooreland, 16:27.41; 2. Levi Jones, Wright City, 17:22.58; 3. Quatermain Briggs, Clayton, 17:30.32; 4. Miles Bonine, Rejoice Christian, 17:33.72; 5. Francisco Ortega, Mooreland, 17:37.41; 6. Jordan Coody, North Rock Creek, 17:39.92; 7. Riley Herndon, Merritt, 18:50.80; 8. Kaysen Stevens, Hooker, 17:51.58; 9. Cade Berkey, Hydro-Eakly, 17:55.56; 10. Luke Callery, Rejoice Christian, 17:56.52; 11. Cy Walters, Watonga, 17:59.32; 12. Trae Harjo, Oktaha, 18:02.05; 13. Matthew Smith, Oklahoma Bible, 18:03.22; 14. Jose Garcia, Oklahoma Christian, 18:07.95; 15. Brach Helmert, Canadian, 18:14.75; 16. Brady Thomas, Rejoice Christian, 18:15.45; 17. Jaiden Guffey, Calvin, 18:17.56; 18. Merric Judd, Timberlake, 18:18.64; 19. Chandler Crissup, Mooreland, 18:20.22; 20. Rowdy Randall, Hollis, 18:24.40.
2A girls
Teams: 1. Watonga 52, 2. Hooker 53, 3. Cherokee 119, 4. Boise City 134, 5. Waurika 175, 6. Ryan 219, 7. Merritt 247, 8. Balko 254, 9. Konawa 276, 10. Warner 280, 11. Tonkawa 318, 12. Rush Springs 318, 13. Geronimo 359, 14. Cheyenne 364, 15. Wewoka 375 16. Laverne 378, 17. Ketchum 385, 18. Hollis 402, 19. Hobart 411, 20. Stuart 487, 21. Riverfield 558.
Individuals: 1. Zoee Weaver, Beaver, 12:07.42; 2. Riley Coleman, Watonga, 12:13.49; 3. Hayley Whiteneck, Cheyenne, 12:38.95; 4. Karissa Glover, Goodwell, 12:42.17; 5. Hollie Stalder, Hooker, 12:42.91; 6. Kira Berkey, Hydro-Eakly, 12:49.91; 7. Sarah Brown, Bosie City, 12:53.22; 8. Abby Guffy, Cherokee, 12:55.78; 9. Kaitin Taylor, Cashion, 13:10.03; 10. Haley Hutchison, Geronimo, 13:10.46; 11. Quinby Rainey, Hammon, 13:13.30; 12. Jocelyn Turney, Watonga, 13:21.79; 13. Mackenzie Hemdrix, Wesleyan Christian, 13:25.03; 14. Calli Jones, Turpin, 13:25.70; 15. Jaydeb Abbott, Rush Springs, 13:30.05; 16. Catin Parker, Watonga, 13:30.47; 17. Josie Gibson, Hooker, 13:31.43; 18. Noelle Hidalgo, Hooker, 13:32.85; 19. Allison Ugarte, Hooker, 13:35.33; 20. Lilybet Harmon, Ryan, 13:42.50.